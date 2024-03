Posible once del Málaga CF en Algeciras

Una vez más, Sergio Pellicer esconde sus cartas y no da pistas sobre su posible once en el Algeciras-Málaga CF de este sábado 23 de marzo en el estadio Nuevo Mirador. Con la baja segura de Dioni Villalba está obligado a variar su alineación pero tampoco descarta el cambio de sistema, algo que ha hecho en diversas salidas de esta temporada.

En la portería va a continuar Alfonso Herrero, el portero menos goleado del grupo 2 de Primera RFEF y que está en un gran estado de forma. Por delante estarán Nelson Monte y Einar Galilea, pero no hay que descartar de entrada ante algunas ausencias que prueba a recuperar la fórmula con Moussa Diarra. Se espera que el lateral izquierdo sea para Víctor García y la titularidad de Carlos Puga ante el Intercity (anduvo a gran nivel) podría provocar que Jokin Gabilondo -fijo casi todo el curso- siguiera en el banquillo.

Los que van a seguir salvo problema de última hora son Genaro Rodríguez y Manu Molina, que han encajado muy bien en la sala de máquinas del cuadro malagueño. Otra cosa es lo que suceda en los costados dependiendo del dibujo y también por las lesiones recientes de Kevin y Dioni. Avilés fue titular en la izquierda pero igual quiere guardar algo de pólvora para la segunda mitad por la escasez de delanteros. Larrubia anduvo bien en la derecha y quizás se habrá espacio para Ferreiro o Dani Sánchez.

Dos que serán fijos en el equipo -si no sucede algún contratiempo físico de última hora- son Dani Lorenzo (con un dedo de la mano izquierda fracturado) y Roberto Fernández, que volvió tras lesión en la jornada pasada pero marcó el tanto del triunfo y mostró que tiene piernas.

Sobre el sistema, Pellicer comentó ante los medios que no descarta nada: “Puede ser, tenemos variantes aunque nuestra idea de juego no cambia. No vamos a dar pistas al rival, pero siempre tenemos varios planes. La idea futbolística no va a cambiar”.

De Kevin Medina

"Kevin no está, le he estado probando, no es nada grave. Estamos teniendo en eso mala fortuna, porque fue en el último entrenamiento del otro día. Una pequeña molestia en el aductor y por eso no quisimos forzar. En esta semana estuvo mejorando poco a poco, hoy iba a probar pero ayer tenía molestias mínimas. Si fuera el último partido, asumiríamos riesgos con Kevin y con otro jugador", explicaba sobre el extremo malagueño.