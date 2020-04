Lombán en tiempos de coronavirus

David Lombán firmó un contrato por dos temporadas con el Málaga que concluye este verano. El central es uno de los siete jugadores que concluyen su relación con el conjunto blanquiazul que mantiene sus movimientos a la espera de conocer los parámetros económicos en los que podrá moverse. El zaguero habló con la Ser en plena cuarentena: "Llevamos la situación como podemos, intentamos mantenernos físicamente en la medida de lo posible. Yo lo llevo bien, soy una persona bastante casera, no es un gran esfuerzo el que nos piden de quedarnos en casa. Lo estoy llevando bastante bien. Estoy con mi pareja, intento tener una rutina diaria que no se distancie mucho de lo que era mi vida: desayunar pronto, hacer ejercicios para mantenerme en forma, leer ver series, películas, ocupar el tiempo de la mejor manera posible".

El central tiene claras sus preferencias en lo referente a lo que resta de competición: "Una cosa es lo que yo sea partidario y otra lo que crea. Creo que se va a jugar, no sé los plazos ni cuando se va a terminar, sería lo más justo. Soy partidario de que lo primero es la salud, cuando todo esté bien asegurado, lo secundario podrá empezar a caminar. A día de hoy no se sabe cuando volveremos ni como será, así que las medidas son modificables porque todo cambia", dijo y lamentó el hecho de que se pueda jugar sin público: "Es una pena, no por nosotros si no por privar a la gente de la esencia del fútbol, vivirlo en directo y en el campo. Queremos jugar de cualquier manera y no será un impedimento. A puerta cerrada es jugar de manera diferente, pero la gente lo podrá ver desde casa".

En lo referente a la carga de partidos que podría propiciar un final de competición condensado en pocas semanas Lombán dijo: "Cada 48 hemos jugado algún partido, pero no sé si jugar uno cada 48 horas vamos a estar preparados. Habrá equipos que tengan plan b, pero en nuestro caso tenemos pocos profesionales y no sé qué va a pasar, cuanto más tiempo entre partido y partido, mejor. El fútbol es algo inentrenable, sólo en un campo de fútbol se puede entrenar bien. Depende el tiempo que se alargue, a día de hoy, si nos ponemos a competir necesitas un periodo de adaptación, no sé si una semana o 15 días".

Sin embargo, al margen de lo futbolístico, el jugador es optimista: "Seguramente, el país sufrirá mucho, la recuperación va a ser lenta en todos los sentidos, quiero ver lo positivo: que nos hará mejores. Sentirnos vulnerables y débiles no hará ser más solidarios. Al país le va a debilitar durante un tiempo, a la sociedad creo que la hará más fuerte. El fútbol saldrá dañado, pero la recuperación será más rápida".

Cuestionado por la buena inercia del equipo antes del parón y sus posibilidades en la clasificación: "No sé donde podríamos llegar. A ver si llegamos al siguiente partido de competición y luego ya veremos. nuestro objetivo es ganar cada partido, no podemos pensar en nada que no sea el día a día. Con la situación que se vive hoy en día en el Málaga pensar en el futuro es imposible".

Renovación y aspecto institucional

En lo referente a su extensión de contrato en el equipo, reconoció contactos como ya adelantó Malaga Hoy: "Hemos estado hablando, es verdad que el club es el que tiene que tomar medidas y hacer los estudios correspondientes, cada club tiene una situación diferente. Queremos escuchar y ayudar, es una situación diferente a la del resto por todo lo que vivimos desde principios de año. Ahora el administrador es el que tiene que tomar las medidas necesarias y los jugadores siempre hemos estado dispuestos a escuchar", espetó y añadió: "A día de hoy no tengo noticias de nada, es verdad que me han dicho que están contentos conmigo pero no se ha hablado nada por la incertidumbre que se vive en el club. Tanto ellos como yo...siempre he demostrado que estoy contento en el Málaga. No sabemos qué va a pasar en el club. Estoy a gusto desde el primer día me han tratado espectacular en todos los sentidos, pertenezco a un club muy grande y me gustaría trabajar para devolverlo donde se merece"."No tenemos nada claro, se están haciendo estudios, cuando todo esté claro, nos lo comunicarán y se harán acuerdos en todos los sentidos", explicó refiriéndose a las medidas adoptadas por el nuevo gestor judicial del equipo con quien reconoce no haber hablado de manera personal, pero los jugadores tratan de mantenerse al margen: "Es preocupante ver las cifras que salen. Es una situación preocupante y no es de hoy, desde el principio de temporada. No nos van a asustar todas las noticias que vengan, los jugadores decidimos aislarnos de todo esto, no sabemos qué veracidad tienen las noticias, esto que vemos hoy en día nos demuestra que no podemos mirar más allá. Cada cual debe de ayudar lo máximo posible".Lombán también recibió preguntas sobre la anterior gestión del club y sobre si se sintió engañado por Richard Shaheen: "Todo lo que hemos vivido desde el inicio de temporada ha sido un poco irreal. La tendencia que tenemos es a minorizar los problemas del club y dedicarnos a lo que está en nuestra mano que es jugar. De ahí a valorar decisiones, sería muy atrevido sin saber números. Nunca tuve palabras directamente con él, no puedo decir que me he sentido engañado. Nos sentiremos engañados por la rueda de prensa que dio, que era irreal por los números que dio y por lo de la ciudad deportiva, según los números que vemos ahora"."Vivimos en una situación muy incómoda al principio de la temporada, gente que vino y se tuvo que ir, jugadores que no se pudieron inscribir. Han sucedido tantas cosas durante la temporada....pero bueno ahora lo primero es la salud y los que tengan que ocuparse del resto, que se encarguen", zanjó al respecto.

Por último, el jugador miró la situación malaguista con el filtro que le da su amplia experiencia en el fútbol: "Lo primero es que nunca lo has vivido todo. tuve situaciones irreales en otros clubes, parece que no vivirás cosas parecidas o peores y llega la situación de que se viven, por mucha experiencia y muchos partidos jugados, lo bueno y lo malo está por venir, y hay que estar preparado"."No me arrepiento de venir, el fútbol da muchas cosas, no sólo resultados y objetivos. Es verdad que es una impotencia grande no poder ver al Málaga donde se merece y donde creo que debe de estar, pero no voy a desistir, seguiré trabajando. Los que estamos aquí le cogemos cariño y las posibilidades que tiene el Málaga hasta que no las conoces no sabes cuales son", concluyó.