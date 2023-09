Del tira y afloja con Loren Zúñiga al delantero centro que nunca llegó

Uno de los protagonistas del verano ha sido el canterano Loren Zúñiga, a punto de salir varias veces pero finalmente uno más de la plantilla. Paralelamente, el Málaga no ha firmado a un delantero centro que Pellicer pedía a gritos.

Loren Juarros lo relató así: "Hemos incorporado al mejor goleador de la categoría (Dioni), es un dato objetivo. Por otro lado está Roberto, un perfil con un potencial enorme, que aprendió del Barça B. Y luego Loren, que me transmitió su situación, que ningún entrenador había contado con él y no se le había dejado salir. Hemos estado abiertos a buscar una situación con Loren, acaba contrato, pero es un activo del club. Y luego hemos tenido fases, una posibilidad que hubo pero que se cayó, luego una cesión con opción a compra que consideramos insuficiente; luego hay una jueza que tiene que aceptar, no se daba esas situaciones. Luego hablé con Loren para transmitirle mi confianza y después volvió a removerse todo. Dos filiales y un equipo de Segunda, le dije que si encontrábamos una solución para la delantera, se iba a quedar y así ha sido. Creo que este va a ser su año. Es verdad que su cabeza no ha estado por todo lo que ha pasado. Solo tiene 20 años, en muchos equipos estaría en el filial, eso de subir y bajar al primer equipo no le ha ayudado. Espero recuperar a Loren, que además Dioni y Roberto nos ayuden a tener una buena delantera. Van a mejorar porque tienen la edad, el margen y demostrado el recorrido que tienen. Tenemos tres buenos delanteros, de perfiles diferentes; dos en particular que son jóvenes pero características diferentes".

También pudo salir Roberto, con una oferta importante sobre la mesa que rechazó el Málaga: "Sobre Roberto, hubo alguna situación que era de cierta relevancia, pero ni su representante ni el jugador presionaron mucho. Pasaron la pelota al club por si nos podía interesar. Lo de Cristian pasa al principio del mercado, todo muy revuelto, entendemos que el compromiso de los jugadores con los equipos no es determinante, pero la manifestación de Cristian desde el primer momento no era la mejor, una salida que estuvieron buscando desde el primer momento. Lo que ha hecho es importante, pero lo hizo durante poco tiempo. Nos podía ayudar a hacer otras cosas, siendo principio de mercado. Si pasa al final, es difícil encontrar un delantero a la altura que buscamos con ese dinero, con Roberto pasó eso. No hay tiempo de reaccionar. Ha habido comunicaciones, no presión. Del equipo que viene, salarios que ofrecen, no es fácil renunciar a eso; le plantemos encontrar una alternativa y que el tiempo no nos va a dar, eso es lo que se le dijo".