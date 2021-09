Luis Enrique no llama a Brahim pero admite que "lo está haciendo muy bien"

Pese a su gran momento como líder del Milan, se pudo ver su gran papel el pasado martes en el partido de la Champions League ante el Atlético, Luis Enrique no ha llamado al malagueño Brahim Díaz para los duelos de la fase de la Nations League, que se desarrollará entre el 6 y el 10 de octubre en Italia.

No obstante, el técnico asturiano fue cuestionado por la figura del '10' milanista y, aunque no suele hablar de jugadores que no convoca, Luis Enrique admitía que "hay muchos jugadores que están cerca de entrar en la lista. Brahim lo está haciendo muy bien, lleva un tiempo destacando, cuanto mejor jueguen más jugadores es mejor para la selección. y más posibilidades de hacer el equipo. Para venir tienen que hacerlo bien en su equipo y que cumplan las condiciones que le exigimos a los jugadores, que no son difíciles, en ataque y en defensa. Cualquier jugador que juegue tiene que ser completo en los dos lados del campo", decía. Reconocía su buen momento, pero implícitamente pide sacrificio defensivo.

Brahim ya debutó con la selección absoluta en una situación peculiar, tras jugar el Europeo sub 21 y cuando en la preparación para la Eurocup un positivo de Busquets en la concentración obligó a tirar de ese bloque para jugar un amistoso. Tras no ser convocado para los Juego Olímpicos, estaba en los pensamientos del seleccionador, pero no le ha llevado.