El Málaga CF acudirá al Comité de Apelación por Ferreiro

El Comité de Competición no atendió las alegaciones al acta del Málaga en relación al último partido liguero disputado en el que Sánchez Sánchez decidió expulsar por doble amarilla a David Ferreiro en la recta final de la cita ante el Real Murcia. El club de Martiricos intentará que se deje sin efecto la sanción al futbolista y que pueda estar ante el Córdoba este domingo en el Nuevo Arcángel. Los servicios jurídicos de la entidad malacitana acudirán ahora al Comité de Apelación con un recurso que esperan que prospere.

Lo que decía el acta del árbitro

Tardó y mucho en llegar el acta del partido entre el Málaga CF y el Real Murcia, salpicado por varias acciones polémicas con el árbitro Antonio Sánchez Sánchez como protagonista negativo. Las actas de todos los partidos que se había disputado a las 12:00 horas, como el de los blanquiazules, estuvieron pronto en la web de la RFEF. En el documento, el colegiado asesta un tercer golpe a David Ferreiro más allá de la doble amarilla que vio en un par de minutos.

Según Sánchez Sánchez, la primera amonestación fue mostrada por "desaprobar con gestos y palabras una de mis decisiones". La segunda, que el Málaga va a recurrir, fue en palabras del árbitro "por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón".

La RFEF cree que tal y como está descrita la acción, no puede dar por buenos los motivos del Málaga para que se anule esa amarilla del árbitro. Nada importa que las imágenes demuestren que toca balón porque después dicen que le derriba. Así las cosas, ahora mismo Pellicer no podría contar con un Ferreiro que está siendo de lo más destacado del equipo en esta segunda vuelta.

Herrero, sobre Sánchez Sánchez

“Es un chico joven. Este año durante todo el curso, el tema arbitral ha seguido la misma tónica. La Rosaleda es un estadio que aprieta y a veces eso lleva al árbitro a querer demostrar a la gente que lo está viendo, a los informadores, que se hacen respetar. Aquí estoy yo y me da igual lo que diga la grada. Creo que es un error, tienen que venir a pitar lo que ven. Estaba hablando con el míster y le dijo que si se había equivocado con el penalti al que más le dolía era a él. Me parece muy difícil que no viera el penalti, pero bueno. Pero es que la expulsión de Ferreiro inmediatamente después… Se lo dije: no puede ser la segunda amarilla bajo ningún concepto y que había cambiado completamente el partido ahí. “No tiene ningún sentido que lo hagas, no demuestras nada a nadie haciendo esto”. Me dijo que hablábamos dentro. Es difícil arbitrar, no vengo a rajar de ellos, pero sólo pido que piten lo que ven, que vayan a muerte con ello y que no se dejen llevar”, contaba Alfonso Herrero en 7TV.