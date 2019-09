Es estos días es tendencia nacional el Málaga. No solo en las redes sociales, sino también en medios radiofónicos y en la prensa escrita. Concretamente en los micrófonos de El Partidazo de COPE trataron en la noche de ayer la situación que vive estos días el conjunto costasoleño, donde dejaron caer la "preocupación" existente en los despachos de LaLiga y el departamento de control financiero que regula la competición con la posición económica actual del club de Martiricos.

Mientras la crispación aumenta con la actual propiedad, la de la familia Al-Thani, contra la que hubo nuevas pintadas esta madrugada en la fachada de La Rosaleda, la que la precedió, la de Fernando Sanz, repasó desde su punto de vista la posición actual del club y, aunque no fue punzante, dejó detalles interesantes.

"Yo no estoy en el día a día para estar preocupado, para eso está el departamento de control económico de LaLiga. Lógicamente me llegan y leo cosas y, no es para estar preocupados pero no me gusta ver al Málaga en esa situación. Ya no me gustó verlo en Segunda, cuando hace dos años descendió, imagínate ahora en esta situación", espetaba el actual miembro de LaLiga, que no dibujaba soluciones solo plasmaba lo palpable.

"No sé qué medidas se pueden tomar, no estoy en el día a día para saber qué está pasando. Lo que sí sé es que el año pasado era uno de los presupuestos más alto de la categoría, por no decir el más alto, no consiguió el objetivo y este año están pagando las consecuencias de no haber logrado el objetivo", analizaba Sanz en COPE, que no daba crédito al punto al que había llegado el embrollo: "Pero claro, llegar a esta situación tan preocupante... Pero ya te digo, hay está el departamento de control económico que analiza y que mira a todos los equipos por igual, y les habrá dicho las consignas o pautas que han de seguir y, como todos los equipos, tendrán que cumplirlas. Pero claro, entiendo que el Málaga lo está pasando mal para poder conseguirlo".

Fernando Sanz fue cuestionado en antena por su venta del club: "¿Arrepentirme de la venta? Yo no me arrepiento nunca de nada. No fue una de las mejores operaciones de mi vida. Pero en aquel momento entendía que era lo mejor para el club y la ciudad. Estamos hablando de hace nueve años, hubo situaciones muy desagradables, pero me las guardo para mí por respeto al Málaga".