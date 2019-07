El Málaga agilizo estos días dos movimientos en este mercado de fichajes. A falta de anuncio oficial, Jony firmará por la Lazio en su último año de contrato como blanquiazul, dejando poco más que liberado su sueldo a la economía del club. Por otro lado, se confirmó el adiós de Alvaro Fernández, que no renovó su vinculación como malaguista y se marchó libre al Celta de Vigo.

Sobre estas dos operaciones se manifestó Abdullah Al-Thani en Twitter. El presidente del club, cuestionado por diferentes usuarios de la red social, manifestó sus impresiones ante el inminente adiós de Jony y la marcha de Álvaro. Sobre el primero de estos, un aficionado relataba las condiciones de su adiós y el catarí consideraba que el asturiano "cometió un gran error" y que aún "no ha firmado su contrato" aunque confía en "lo resolverá".

I Think Jony he made big mistake Because I do not Singed this contract And hope the player solve this i