Ya se venía dejando caer que iba a ser difícil. Lo decía Sergio Pellicer, lo explicaba Manolo Gaspar y lo reconocía el propio Luis Muñoz en Málaga Hoy hace unos meses. Iba a ser complicada su renovación y continuidad al dejar de ser sub 23 y tener que hacerle ficha profesional. El club tiene que mediar con LaLiga, ver en qué condiciones queda, y no está siendo sencillo.

"Le he dicho a Manolo [Gaspar] que le estoy esperando, pero el tiempo corre en mi contra", reconoce este jueves Luis Muñoz en los micrófonos de Radio Marca. El joven canterano malagueño siempre dejó claro que su deseo es continuar, que apostaba por el club que le ha dado todo, su casa. Son un ejemplo las condiciones en las que renovó hasta que acabara el campeonato. Pero la situación actual es compleja y como él mismo afirma, en estos momentos es difícil que continúe y tiene "propuestas mejores".

"Sí que tengo equipos para poder firmar ya, pero estoy esperando aquí. En tu profesión quieres estar en los mejores sitios. No digo que este no lo sea, pero sí que pueden venir propuestas mejores. A mí me gustaría quedarme aquí, pero todos sabemos la situación. A ver qué pasa con LaLiga, las inscripciones…", explicaba Luis, dejando claro su deseo de continuar pero siendo realista, no pinta bien: "Le he dicho a Manolo que le estoy esperando, pero el tiempo corre en mi contra. Tampoco puedo jugar con mi futuro, es mi ciudad y mi equipo y esté o no esté siempre lo voy a llevar conmigo".

"Ahora mismo la situación está más para que me vaya que para que me quede", dejaba claro el de Nueva Málaga, que no titubeaba en ninguna de las frases que espetaba. Así explicaba de una manera más técnica la problemática de su renovación: "Uno de los problemas es la ficha. Mi límite salarial este año sobrepasa el que la diga les deja. No me podrían inscribir. Si me renuevan lo harían por un dinero superior a ese, LaLiga no les deja y tienen que rebajar el límite salarial. Es un problema bastante gordo. Han hecho estos meses lo que han podido".

Así, en estos términos, el jugador explica que está "esperando pero tampoco puedo echar mi futuro por alto para esperar dos semanas más, tengo un par de equipos que me quieren firmar pero estoy esperando al Málaga". Con la naturalidad con la que se le define, y siempre sin dar rodeos, Luis Muñoz avisa que no quiere un caso como el de Mula, Iván o José Rodríguez: "A ver en estos días si me llaman qué es lo que me dicen. A mí no me gustaría quedarme sin saber si me van a poder inscribir. En esa situación, me iría sinceramente. No me gustaría estar en esos problemas. Es una situación muy incómoda".

Una semana para tomar una decisión

"Los equipos se empiezan a cerrar entre esta semana y la otra, es una decisión difícil la que tengo que tomar. Espero que sea la correcta. Si me voy será con todo el dolor de mi corazón", aseguraba el malacitano, uno de los grandes nombres esta temporada y por el que el club está haciendo un gran esfuerzo. Esto es lo que le transmite Manolo Gaspar: "No me han puesto fechas, me han dicho que se reunían con LaLiga y que iba a esperar un par de días para ver qué pasaba. Les he dicho que vayan con la verdad por delante, Manolo siempre ha ido de cara. Le esperaré a ver qué les dice LaLiga".

Luis Muñoz se pone de margen una semana para tomar una decisión sobre su futuro: "Tengo que tomar la decisión en una semana más o menos. Si no, el que no corre vuela y en dos semanas y media están empezando las pretemporadas".