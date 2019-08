Yevhen Seleznov deja de ser desde esta mañana futbolista del Málaga. El delantero ucraniano ha rescindido su contrato con la entidad blanquiazul y es desde hoy libre de negociar su vinculación con cualquier otro club. Tras llegar a mediados de enero, 12 partidos con la elástica malaguista y cero goles, el ariete pone punto a final a un historia que ha durado casi siete meses.

El ucraniano se incorporó a la concentración del equipo en Estepona hace unos días y, tras regresar a la capital y volver a los entrenamientos, el jugador recibió el permiso del club para no incorporarse, se estaba gestando su desvinculación. El delantero llegó avalado por Juan Ramón Muñiz, de su etapa el Ucrania, pero en Málaga disputó apenas 347 minutos como blanquiazul repartidos en 12 partidos, solo dos como titular.

El club se ahorra así los emolumentos que percibiría Seleznov esta temporada, reduciendo así el Salario Liga actual de la plantilla. No es un gran ahorro para las cuentas con el tope salarial, pero es un jugador con el que no se contaba desde la dirección deportiva ni desde el cuerpo técnico. El ucraniano no era del gusto de Víctor y su salida era inminente, hasta hoy.