El Málaga rechazó hace unos días una oferta del Rayo Vallecano por Keidi Bare. La situación crítica del club en el aspecto económico, con serias dificultades en los próximos meses para afrontar los pagos a la plantilla y que se produzcan los primeros impagos, es vox populi entre el resto de equipos de la categoría y también de la élite. Los clubes, como es de esperar, intentarán aprovechar a su favor estos momentos de debilidad del club blanquiazul, algo que se hizo notar en las últimas semanas con la propuesta que llegó por parte del conjunto franjirrojo.

La entidad de Martín Presa ofertó a la baja por el centrocampista albanés, uno de los activos más atractivos de la plantilla blanquiazul esta temporada. Los franjirrojos ofrecieron medio millón de euros por los servicios de Keidi Bare, fijo en los esquemas de Víctor y uno de los jugadores que continúa teniendo ficha del filial. Su contrato expira en 2021. El Málaga rechazó la propuesta.

“Tengo dos años más de contrato. Hasta ahora estoy al cien por cien pensando en el Málaga. Si hay ofertas, eso lo sabrá el club. Si te digo la verdad, yo no quiero irme de aquí, pero si el club lo necesita y me dicen que tengo que sacrificarme e irme a otro equipo, no hay nada que hacer aunque no quiera”, aseveraba el albanés allá por el mes de octubre, dejando en manos del club su futuro más inmediato.

La posición del club con respecto a este tipo de ofertas es clara, algo que ya dejó entrever Víctor en una incendiaria rueda de prensa, en la que dejó patente que la vía deportiva (él y Manolo Gaspar) y la institucional (Shaheen y Al-Thani) comulgan pensamientos diferentes. Mientras que desde la dirección general entienden capital la salida de jugadores para sanear las maltrechas arcas de la entidad, desde el plano deportivo no piensan regalar ni un céntimo por sus jugadores, dejando únicamente la posibilidad de fuga a un oferta en concordancia con el rendimiento de cada individuo.

En este caso, el club entendía irrisoria la propuesta por el albanés que llegaba desde Vallecas, de ahí que las conversaciones fueran breves y la oferta fuera rechazada hace semanas. Sobre todo por la proyección del centrocampista, titular en el club desde principios de 2019 y fijo también para Edoardo Reja, seleccionador absoluto de Albania. Entienden que su valor de mercado actual es mucho mayor.