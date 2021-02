Ayer cerraba su triunfo número 16 esta temporada tras sus primeras 17 jornadas. El Juvenil A de Nacho Pérez Santamaría es uno de los equipos más en forma de toda la División de Honor, la máxima competición de la categoría. No es baladí que un año con tantas dificultades con las incertidumbres y obstáculos que genera la pandemia y el constante flujo de canteranos con el primer equipo, el Juvenil A esté logrando resultados tan llamativos.

"Los resultados son excelentes. Pero voy un poquito más allá, lo más importante es que varios chicos ya han debutado con el filial y otros están entrenando con el primer equipo", destacaba Nacho Pérez a Málaga Hoy, malagueño, canterano, ex jugador del Málaga y hoy entrenador, educador y formador de los juveniles del equipo de su tierra y pieza importante dentro de la estructura de La Academia: "Este es nuestro mayor logro, más allá de que los resultados sean buenos, es que los chicos de aquí a un medio-largo plazo estén en el primer equipo. Ese es nuestro principal objetivo. Está todo un poco ligado, el hecho de que las cosas salgan bien, que acompañan los buenos resultados y eso a su vez hace que se les den las oportunidades a los chicos en el filial y el primer equipo. Está todo encadenado".

Y es cierto que tras el triunfo ante el Tiro Pichón (1-3), el Juvenil A suma 49 puntos tras 17 jornadas en el Grupo 4-A de la División de Honor, invicto hasta el momento y donde solo han cedido dos puntos, pero Nacho no pasa por alto su oportunidad de alzar la voz contra el comprimido calendario que está exigiendo la Federación esta temporada a sus jugadores: "Son chavales en formación con los que no se está teniendo en cuenta su salud. Nos han puesto en un calendario de 26 días, nos han metido 10 partidos. En una semana hemos jugado tres partidos, miércoles, viernes y domingo. Se le mandó un escrito a la Federación y de esos 10 partidos nos han quitado uno solo. Aun así, son muchos partidos para chicos de 16, 17 y 18 años que están en etapa de formación. Esto da lugar a que haya lesiones. Nosotros por suerte tenemos una plantilla amplia y podemos tirar de otros equipos, pero imagínate un club más humilde con este calendario". El entrenador malagueño solo pide un poco de "cabeza y sentido común" con este tipo de decisiones.

Más allá de esto, y como viene siendo recurrente desde hace años en La Academia, la comunicación entre los técnicos de todos los equipos debe fluir ante el constante trasvase de jugadores entre primer equipo, filial y juveniles. Es una cadena entre Pellicer, Bravo y Funes, Nacho y Juanito, los técnicos del Málaga, su filial y juveniles A y B: "La comunicación es muy buena. No hablamos a diario pero casi. Tenemos que planificar los entrenamientos en función de lo que necesita el primer equipo, nos adaptamos, es una cadena. Para hacer las cosas bien tenemos que hablar, comunicarnos entre nosotros y ponernos de acuerdo. Esto lo hace más complicado, pero no queda otra".

Para Nacho es un premio que jugadores que él moldea como Haitam Abadia, Loren Zúñiga y Andrés Caro hayan coqueteado ya con el primer equipo: "Ya han sido convocados con el primer equipo. A Larrubia ya no lo cuento aunque tenga ficha con nosotros. Son cuatro juveniles que están codeándose con el primer equipo. Con Pellicer tengo mucha comunicación de años anteriores, cuando estaba en el filial. Alguna vez hemos estado hablando o hemos coincidido viendo al filial o en el club".

Sobre Haitam, que cayó eliminado este pasado viernes de la Copa África sub 20, comentaba Nacho que lo "que más me gusta de él es que es muy llamativo. Cuando coge el balón y tiene opciones de uno contra uno, es valiente y tiene buen regate. Puede salir por los dos perfiles, tiene buen golpeo con la izquierda... Cuando controle en banda y vea encarar por la izquierda al público le va a llamar la atención y ser tan eléctrico a la gente le va a entrar por el ojo".

Para el entrenador malaguista, su recetario desde el banquillo es claro. Cada cuál tiene su librillo, como se suele decir, el de Nacho es "el sentido común". "No inventar, queriendo parecer que sabemos más que nadie, ni hacer cosas extrañas. Hacerlo todo con sentido común, fácil, que todos los chicos lo entiendan. A partir de ahí, ir de lo más sencillo a lo más complicado, de lo simple a lo complejo. Simplemente, ese es el secreto, no hay otro", manifestaba el entrenador blanquiazul, que no ve un problema en la gestión de los egos dentro de su plantilla entre los que tienen oportunidades y los que no: "La dinámica que usamos es muy sencilla. Los que suben es porque es una apuesta del club, se le tiene confianza, porque están haciendo las cosas bien, pero cuando vienen con nosotros y no están bien... Aquí se les da oportunidades y se no lo hacen bien sale otro jugador. Es nuestra máxima. Los chicos entienden que si no están en el día a día con nosotros tienen que responder".

"Es fundamental. Sobre todo para el tema del organigrama, para el día a día, la organización... tener una sede en la que nos encontramos como en casa y nos podamos organizar sería todo mucho más fácil para todos: entrenadores, físios, utilleros...", sentenciaba Nacho Pérez sobre la necesidad de la construcción de La Academia en Arraijanal, un hecho que potenciará más si cabe a una prolífica cantera blanquiazul.