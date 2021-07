Paulino: "Es fácil decidirse cuando un club como el Málaga CF apuesta tanto por ti"

Paulino de la Fuente, el tercer fichaje blanquiazul esta temporada, fue presentado como nuevo jugador del Málaga CF este viernes en las instalaciones de La Rosaleda. Tras el entrenamiento, donde hubo ausencias a consecuencia de contactos con positivos por Covid-19, el extremo reconoció las facilidades que vivió para firmar por el club de Martiricos y no por el resto de ofertas que tuvo sobre la mesa.

"Desde el primer momento, ha sido un club que ha apostado mucho por mí. Desde el primer día tenía muchas ganas e ilusión de que esté aquí en el club. Es fácil decidirse cuando un club apuesta tanto por ti, cuando las dos partes tienen ganas creo que no hay problemas", explicaba el santanderino, que no dudó cuando llamó el Málaga a su puerta: "Para convencerme no hubo nada especial. El jugador busca el interés de los clubes. Yo particularmente busco esa confianza y pese a tener ofertas de equipos que hayan descendido de Primera, el Málaga confió mucho en mí. El Málaga es un club histórico, creo que al que le gusta el fútbol conoce el Málaga. Sé que es una ciudad muy bonita, la gente, el club, el campo... es espectacular. Me lo están poniendo muy fácil. Espero que con el público sea un año muy bonito para todos".

Sobre sus cualidades y preferencias sobre el césped, Paulino se definía así: "Soy un jugador al que le gusta driblar, agresivo. Lo más desequilibrante posible, para intentar ayudar al equipo. Vengo aquí a ayudar al club y a ponerme al servicio del míster. Si es por dentro o de interior por la derecha, estoy más cómodo que por la izquierda. Estoy a disposición de lo que el míster crea, quiera o vea en mí. Donde el míster piense que más puedo ayudar, es él el que decide. Yo quiero lo mejor para el equipo".

"El míster intenta que los jugadores nuevos intentemos todos integrarnos lo mejor posible. Cuando antes estemos todos en la rueda, nos conozcamos todos, creo que va a ser mucho más fácil la pretemporada y la temporada para todos", comentaba Paulino sobre su integración y las primeras conversaciones con José Alberto: "He podido charlar un par de veces, con el míster muy contento. Espero que todos podamos sumar para poder hacer un gran año".

Etapas pasadas

Paulino pasó por las canteras del Inter de Milán, donde debutó en un amistoso con el primer equipo de Mancini, en el Atlético y por último en el Alavés. "No me fue difícil ir para allá, cuando tienes una oferta de un club tan grande no te lo piensas mucho. Al final, debutar con el primer equipo, aunque sea un amistoso, no es poca broma. No es fácil", explica sobre la sucedido en Italia: "Estoy muy orgulloso tanto lo que hice allí como por lo que hice con el Atlético. Son cosas que pasan. Al final, estamos aquí".

"Al final son decisiones que tomas en la vida, piensas que son acertadas en el momento. Al final no vas a hacer siempre años ni tan buenos o malos. Tienes oportunidades que aprovechas o oportunidades que dejas pasar, o que el club considera que la oportunidad no te toca a ti o que le toca a otro. Siempre estuve al pie del cañón", recuerda el santanderino, Como en el Alavés los cuatro años que estuve allí, no se me dio la oportunidad hasta el final, que tuve el premio de debutar en Primera con el Alavés, el trabajo tuvo su recompensa, es el sueño de cualquiera".

Sobre su año en el Logroñés, confesaba que se fue "triste, porque no cumples el objetivo" pero que allí se encontró "una ciudad muy futbolera, con el covid no ha podido disfrutar del fútbol profesional, es un palo duro". "A nivel individual me tocó hacer una gran campaña. Palabras de agradecimiento al club. Tanto al club como al míster. Se merecen todo lo mejor", mencionaba.

Paulino, que compartió vestuario con malaguistas como Keidi Bare en el Atlético o Dani Pacheco en el Logroñés, reconoce que con el malagueño está en contacto desde su llegada a la ciudad: "Hablé con Pacheco más que con Keidi. Me estuvo contando su experiencia. Pacheco solo tiene palabras buenas con este club. Me está ayudando con todo lo que puede, la casa, la comida, con todo. Es un buen amigo mío. Son todas palabras buenas, es fácil decidirse cuando todo el mundo habla bien".