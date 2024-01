Málaga CF - Real Sociedad: Más de 15.000 entradas vendidas

Bendita locura. No hay otra expresión para definir a la afición del Málaga CF. Durante los últimos días del año 2023, se ha puesto en valor todo lo que han hecho los seguidores de la entidad de Martiricos durante ese año natural desde los recibimientos multitudinarios a la invasión de Linares, pasando por recorrerse toda España para no dejar solo a un equipo dictado a sentencia, pues, al parecer, 2024 no va a cambiar el sentimiento de la gente, porque esta vez en casa han vuelto a responder muy bien y ya van 15.000 entradas vendidas para el enfrentamiento ante la Real Sociedad y todavía queda cerca de una semana para el partido.

Una sección de la afición de la entidad de Martiricos no recibió muy bien la noticia de que los abonados tenían que adquirir una entrada de forma no gratuita para el encuentro, pero esto no ha significado mucho, ya que, incluso con precios notoriamente superiores a los típicos de duelos de la categoría de bronce del fútbol español, se están vendiendo a un buen ritmo para que haya un ambiente espectacular en la cita copera y que si no se llega al lleno absoluto, pues se quede cerca y se vean las gradas de La Rosaleda con bastante público, tal y como estamos acostumbrados en la mayoría de jornadas.

Este segundo enfrentamiento del año todavía puede elevar bastante el número de ventas de entradas, dado que el día 2 de enero se desbloquean los lugares no adquiridos por los abonados del cuadro de la Costa del Sol. Estos han tenido unos días reservadas sus localidades en el estadio y las que no se han reclamado por los puntos de venta del club, pues pasarán a estar disponibles para el resto de aficionados, que ya podían comprar los asientos, que no están ocupados por estos otros.