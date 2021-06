La portería volverá a tener una cierta normalidad esta próxima temporada. Sergio Pellicer apostó este curso ya consumido por las rotaciones bajo palos entre Dani Barrio y Juan Soriano pese a que el sevillano se incorporó mucho más tarde al equipo. Ha sido una constante durante todo el año ver cómo han ido rotando ambos con notable acierto, generando competencia y aumentado su rendimiento. El castellonense alabó en varias ocasiones el compañerismo entre ambos.

Esto se acaba esta temporada. La llegada de José Alberto López devuelve una constante en el fútbol, con la continuidad de un mismo portero durante toda la temporada siempre y cuando éste mantenga el nivel y no se vea superado por su competencia. Así lo explicaba el propio asturiano en su presentación: "No me gusta rotar en la portería, me gusta darle continuidad. No creo en las rotaciones en esa situación. A partir de ahí los rendimientos harán cambiar. Me gusta que el portero sea una situación fija, si hay cambios es mala señal".

A este nuevo escenario se tendrá que amoldar Dani Barrio, por el momento el único portero profesional que tendrá con certeza el Málaga la próxima temporada. El asturiano, a sus 34 años, tiene otro año más de contrato con la disciplina blanquiazul, ya que firmó por dos temporadas tras finalizar con el Numancia tras su descenso. El meta acabó la temporada disputando 26 partidos, algo más de la mitad de los encuentros, con un balance de 30 goles encajados y diez porterías a cero entre Liga y Copa del Rey.

En el club también acabaron más que satisfechos con Juan Soriano, que disputó 19 partidos, encajó 18 goles y mantuvo la portería a cero en siete ocasiones. Vuelve al Sevilla donde tiene otro año más de contrato. Sin sitio en el primer equipo, saldrá otra vez aunque su mercado ha vuelto a crecer este año tras su buen curso colocándole de nuevo en el escaparate de Primera.

Así, con la idea de José Alberto de usar a un único portero durante toda la temporada, el club buscará una opción que rivalice con Dani Barrio bajo palos esta temporada y mantendrá como tercer portero a un jugador de La Academia como años anteriores –Kellyan García frenó su proyección en Ibiza, donde apenas jugó, vuelve tras cesión–. La terna de posibilidades es amplia, desde guardametas que quedan libres esta temporada a opciones similares a la de Soriano, cesiones de equipos de categoría superior que tengan excedentes en la portería.