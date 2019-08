Este domingo será un día especial para Cifu. El lateral del Málaga se reencuentra con el Girona, equipo en el que jugó en dos etapas distintas y con el que ascendió a Primera División. En declaraciones para los medios oficiales del club, el granadino habla con cariño de sus ex y muestra ganas de reencontrarse con los conocidos que mantiene en el conjunto gerundés.

"Para mí siempre es muy especial volver a Girona. Tanto la ciudad como la gente y los compañeros, tengo un recuerdo muy bueno. Es un placer poder volver", comenta Cifu. Allí estuvo en la temporada 2014/2015 cedido por el Elche y en la 2016/2017 a préstamo por el Málaga.

"El primer año mío como profesional en la categoría se dio todo, porque colectivamente fue un bueno año para enmarcar. Y en lo personal jugué prácticamente todos los partidos completos y fui nominado a los premios de LaLiga", recuerda sobre esa primera etapa, pero destaca sobre todo la segunda, en la que subió a Primera como el carrilero de aquel equipo entrenado por Pablo Machín: "Tuve la oportunidad de volver dos años después, pudimos lograr un ascenso histórico por primera vez en Girona. Todos los recuerdos que tengo de allí son muy buenos, para enmarcarlos, y es muy especial para mí".

Está con ganas de reencontrarse con sus conocidos: "El Girona ha mantenido un bloque bastante grande de jugadores, sigo teniendo muchos compañeros y amigos de esas etapas en Girona. Y también del club y los trabajadores, que son muy importantes para los jugadores". No obstante, lo primero es el partido, donde estará en el lado visitante: "Estoy con ganas de encontrarme con ellos y darles un abrazo. La gente me trató muy bien y tengo ganas de verles, pero la amistad cuando pite el árbitro se queda a un lado y vamos a por los tres puntos a Montilivi".

Cifuentes entró en el once ideal de la jornada 2 de LaLiga SmartBank, en la que el conjunto blanquiazul empató 1-1 contra Las Palmas. Un reconocimiento al que fue el primer partido de la temporada para el granadino, después de quedarse fuera del debut ante el Racing al no ser inscrito ante LaLiga. "Es importante para mí empezar así, con buen pie, a nivel personal me encontré muy bien y espero seguir esa línea durante toda la temporada", celebra.

Aprovecha también el lateral para agradecer al público la buena imagen de La Rosaleda en ese debut en casa esta temporada. Son ya 18.000 abonados: "Es increíble como la gente se ha volcado con el equipo, para nosotros es un orgullo contar con ellos. Y que vayamos todos de la mano, les necesitamos para un año que esperemos sea ilusionante".