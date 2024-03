El Málaga comunica que Dioni "se encuentra bien y pasará la noche en casa"

"Buenas noches, Dioni pasará la noche en casa. Se encuentra bien. Igualmente, los servicios médicos quedan pendiente de la evolución del jugador". El Málaga comunicaba así para tranquilidad de todo el mundo el estado de salud del delantero malagueño tras el tremendo susto que dio durante el partido contra el Intercity en el estadio de La Rosaleda y que mantuvo en vilo a propios a extraños durante muchos minutos. Una noticia esperada y deseada por todos. El equipo le brindó la victoria.

El susto de Dioni, que se fue en ambulancia del estadio

Corrían los primeros minutos de la segunda parte del duelo entre el Málaga CF y el Intercity cuando el equipo local apretaba mucho. En un balón colgado, la cabeza de Dioni impactaba con la de un zaguero del cuadro alicantino. El jugador del Puerto de la Torre caía inconsciente y los gestos de alarma tanto de compañeros como de rivales hacían que La Rosaleda se conmoviera. Tras varios minutos de inquietud y gestos preocupantes, la entrada de las asistencias propició que el malagueño mejorara. No obstante, entró la ambulancia en el césped de Martiricos. "El jugador Dioni se retira consciente. Está siendo trasladado a dependencias hospitalarias. En cuanto tengamos más información la trasladaremos por aquí", decía el club en una primera valoración. Fue trasladado al Hospital Vithas Málaga (Parque San Antonio). Poco después, las noticias eran tranquilizadoras. "El jugador Dioni sufre un traumatismo craneoencefálico y se encuentra en observación en el Hospital Vithas Málaga. Permanecerá unas horas para verificar una correcta evolución neurológica. Se encuentra en buen estado", tranquilizaba el parte médico del club.

"Nos han dicho que está bien, le harán una prueba y está consciente. Ha sido un susto muy importante para todos. Esperemos que de aquí a nada está entrenando. Es un jugador malagueño, su mujer está embarazada y estaba viéndolo el partido... Detrás de los profesionales hay personas y familias que sufren. Ha sido un susto muy grande, pero afortunadamente está bien, según nos cuentan", afirmaba Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF.

Dioni te mandamos un zaludito to cagao de moscas de camela mi hermano, esto va por ti y nosotros y por vosotros, TE AMAMOS @MalagaCF 💙🤍 pic.twitter.com/ChKJNVaRCR — Daniel Sanchez (@Daniel3snchez) March 17, 2024

Manu Molina vivió algo similar en el pasado

Manu Molina pasaba por zona mixta tras el Málaga-Intercity, partido marcado por ese susto con Dioni, que fue retirado del estadio por la ambulancia tras perder el conocimiento. El onubense sufrió un episodio similar, durante un Sporting de Gijón-UD Ibiza, en mayo de 2022. Una secuencia parecida a la vivida en La Rosaleda, golpe que sufrió de Gragera, directo al hospital y demás protocolos, sin secuelas por fortuna. "La verdad que se ha quedado en un susto. Me pasó hace dos años en Gijón y se pasa mal. No hemos asustado porque se ha quedado un rato sin conocimiento", decía Molina, que trasladó tranquilidad a la familia del delantero. "He hablado con su mujer y le he dicho que está bien, que ha sido un susto. Es lo mejor que nos ha pasado hoy, mas allá del partido y los tres puntos. Lo importante es la salud de cada uno".