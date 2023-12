Ruth Acedo, malaguismo militante

El Málaga CF Femenino tiene un tesoro, forjado desde hace años, con Ruth Acedo (15/11/2000). Canterana y capitana, portavoz sin pretenderlo, alumbra un discurso que representa los valores y el sentido de pertenencia malaguista como pocos. Su análisis, su llamamientos, su optimismo. Un ejemplo.

“Hemos tenido una dinámica mala, pero el equipo está trabajando y entrenando bien y con confianza en el proceso y en lo que estamos haciendo. Esta semana vamos a Getafe contra el líder, sin miedo y con la confianza de que podemos sacar los tres puntos y remontar esta dinámica mala, Esta Liga es tan competida que en tres partidos te pones arriba y peleas por el ascenso”, argumentó ante los medios.

Sus miras son las más altas por orgullo malaguista. ¿El ascenso es posible? Respuesta directa :"Este escudo es capaz de pelear por todo. Para mí es el equipo más grande de la categoría y tenemos que pelear por lo máximo porque eso es el Málaga”.

Sentimiento de pertenencia en el vestuario

“Eso se lo intentamos inculcar a la gente que viene. Somos muy malaguistas y, sobre todo, de Málaga, Y esos valores los tenemos intrínsecos. Creo que no hay fichaje que no se quiera quedar en Málaga porque, y está feo que lo diga yo, como Málaga no hay nada. Y ojalá que el Málaga femenino vuelva a impulsarse y podamos ir poco a poco subiendo de categoría porque Málaga como ciudad lo merece”.

Su rol como capitana

“Llevo 10 años y la verdad es que tengo mucha vinculación y lo siendo como muy mío. Intento dar los mejor de mí porque tenemos que conseguir que el Málaga femenino crezca y estemos lo más arriba posible”.

Jugar en Alhaurín de la Torre

“Bien. Hay que adaptarse. En Alhaurín nos han recibido muy bien y ojalá podamos volver pronto para Málaga porque tenemos una peña que siempre nos sigue a todos los lados, pero ya va siendo hora de que estemos en la ciudad para que no tengan que desplazar tanto. A ver si podemos enganchar a más gente de la ciudad”.

Ganas de mudarse a las instalaciones de La Academia

“Sería un plus muy importante para nosotras y para todo el club. Trabajar todos en la misma sede hará crecer el sentimiento de pertenencia, de familia malaguista. Y eso es muy importante.

¿Cómo vive la eclosión del fútbol femenino?

“Muy positiva y con ganas de que nosotras también empecemos a engancharnos. Hay que engancharse. En Primera División se ha conseguido un convenio colectivo, La Liga F ya es liga profesional. El Málaga tiene que disfrutar de esa Liga F. Hay que estar ahí".

España-Suecia en La Rosaleda

"Fue un partidazo. Tenemos a las mejores del mundo y hay que disfrutarlas. Y sobre todo, seguir creciendo porque el talento español no tiene límites".

Relaciones con las internacionales

“Yo, por suerte, tengo amistad y he coincidido con muchas. Con Olga (Carmona) he estado en la selección andaluza. Es bonito y admirable que estén ahí”.

25 años del histórico triplete del Málaga en 1998

“Con Manolo (Hernández Navarrete, responsable de la sección femenina) es imposible que eso se olvide. Es importante porque dice bien de los valores del club; memoria porque el Málaga femenino ha sido mucho, compromiso a muerte con el club y la fe en que vamos a volver a ser un equipo grande”.