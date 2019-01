Jack Harper, rentabilidad

Jack Harper fue el sábado determinante en la remontada en La Rosaleda ante el Lugo. El fuengiroleño fue el autor del 2-1 en el 79’, resultado con el que acabaría el encuentro y que cercioraba los tres puntos para los blanquiazules, los cuales le han permitido al equipo dormir líder dos noches consecutivas. El escocés, pese a ser clave, no brilló notablemente sobre el césped pero es indudable su presencia en el área, fundamental en la categoría y lo que ha supuesto hasta el momento para los intereses blanquiazules.

Juan Ramón Muñiz, el cual ratificó la continuidad del escocés hasta, como mínimo, final de temporada, fue el que apostó por Harper desde el arranque del curso en el Anxo Carro. Su pretemporada fue premiada y hasta el momento está entre los 11 jugadores más usados por el gijonés –séptimo por detrás de N’Diaye y superando a Luis, Juanpi o Pacheco–. Los 16 partidos, todos como titular, con casi 1.400 minutos a su espalda, los ha amortizado. El delantero ha firmado cuatro de los 26 goles que acumula el Málaga hasta el momento, pero destacan más aún sus goles a tener de su productividad.

El escocés ha rentabilizado al extremo todos sus goles, que han supuesto ocho puntos para el Málaga. Harper anotó ante Almería (0-1), Rayo Majadahonda (1-0), Mallorca (1-2) y Lugo (2-1), sin sus goles el Málaga habría empatado todos los encuentros y tendría ocho puntos menos –que le dejarían séptimo con los mismos que el Cádiz (34)–. Solo Blanco Leschuk ha supuesto más puntos con sus tantos. Las seis dianas del argentino fueron ante el Numancia (2-0) y Albacete (2-1) por partida doble; y ante Tenerife (1-0) y Alcorcón (1-0). En total, nueve puntos. Aunque el promedio del 9 es inferior al del canterano. Harper da dos puntos por cada gol que materializa, Blanco da 1.5.

2 puntos. Son los que promedia Jack Harper para el equipo cada vez que hace un gol en LaLiga 1|2|3.

Son números que elevan una décima la importancia del fuengiroleño en el equipo, que el pasado sábado fue elegido MVP del partido ante el Lugo por la afición. En palabras para los medios del club, Harper aseguró que están “muy contentos” tras el triunfo ante los lucenses: “Fue un partido muy duro como cada semana, pero con el esfuerzo que hacemos día a día en cada entrenamiento sabíamos que estábamos capacitados para sacar el partido adelante. Prefiero ganar el partido con portería a cero, pero para la afición y para nosotros después de remontar el partido fue un éxtasis”.

Ese gol que dio otros dos puntos al Málaga fue especial para el canterano que se entiende muy bien con Fede Ricca. “Como delantero y viviendo en el área, es un orgullo meter gol, es una sensación increíble, pero que la meta quien sea, que lo importante es ganar el partido”, razonaba Jack, que explicaba que pensó cuando vio al uruguayo: ¿El tanto? Fede Ricca subiendo la banda nos viene de lujo y, en cuanto vi que iba a centrar, sabía que iba a caer en el segundo palo y así fue”.

"Es un orgullo meter gol, es increíble, pero que la meta quien sea"

Como están demostrando sus números, el curso del escocés está siendo notable. Él tiene una percepción similar: “Esta es mi primera temporada en Segunda y está siendo bastante buena, ojalá vengan muchas más”. Ante el Lugo cayó a banda durante diferentes tramos del partido, algo que entiende positivo, más lugares donde poder tener minutos en el campo: “¿Cambió de posición? El míster habló conmigo esta semana, me dijo que me veía capacitado para jugar en la banda. Donde me ponga intentaré rendir a tope”.