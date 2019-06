Se producen movimientos de calado en Segunda División. El Deportivo de La Coruña, club ante el que cayó el Málaga en el play off, anunció esta mañana que José Luis Martí no será su entrenador para la próxima temporada. La decisión de la directiva gallega llega después del ascenso frustrado ante el Mallorca, que remontó un 2-0 en Son Moix y será el tercer equipo en subir a Primera División tras Osasuna y Granada.

Martí llegó a Riazor hace dos meses tras la destitución de Natxo González con un contrato hasta final de temporada y prorrogable en caso de ascenso. Al no lograr el objetivo, el Dépor opta por no contar con él. El técnico, ex del Tenerife, deja un balance en tierras gallegas de siete victorias, dos empates y cuatro derrotas. Tres de esos triunfos y uno de los tropiezos fueron en play off: por un lado, los dos ante el Málaga y la ida ante el Mallorca; por otro, la debacle en Son Moix.

En Málaga se da una situación semejante, aunque con matices totalmente distintos, con Víctor Sánchez del Amo. El madrileño llegó solo una semana después que Martí a LaLiga 1|2|3 para sustituir a Muñiz. Firmó también hasta final de temporada y con la posibilidad de seguir vinculado al ascenso. Ocurre que, pese a no lograr el objetivo, la imagen del técnico y el equipo sí ha sido satisfactoria y hay una comunión con la grada que no tenía el balear con Riazor. Su balance ha sido de seis victorias, un empate y tres derrotas (la de Mallorca en Liga y las de play off ante el Dépor).

La prioridad a día de hoy es asegurar la continuidad de Víctor en Málaga. Caminero regresó ayer a la ciudad después de estar en Madrid junto a Joaquín Jofre reunido con el técnico por segunda vez. Son días de definir el proyecto de la temporada que viene y el entrenador, la cabeza visible, es el primer paso indispensable a dar. La próxima semana se antoja de muchísimo movimiento en las oficinas de La Rosaleda.