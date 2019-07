Sería un ejercicio interesante contraponer las dos ruedas de prensa de presentación que ha vivido Víctor Sánchez del Amo en el Málaga. Y de analizar las palabras más repetidas, las diferencias entre una comparecencia y otra serían sustanciales. El madrileño llegó en abril hablando de ascenso con mayúsculas, sin esconderse. Este lunes se refirió en repetidas ocasiones a la "realidad" que le toca asumir al club en su segunda temporada en LaLiga 1|2|3.

"Entendemos que la realidad del equipo hay que aceptarla, que sabemos que no vamos a ser uno de los presupuestos más altos y eso nos pone en una situación marcada por la actualidad económica, pero la aceptamos con autoexigencia y el convencimiento de que pese a la diferencia vamos a ser competitivos y pelear por lo máximo", fue una de las seis ocasiones en las que Víctor introdujo este término en sus respuestas.

Lo afronta el entrenador con normalidad. Asegura que no hubo condicionantes en la negociación con Caminero y habla precisamente de esa diferencia entre la etapa que se cierra y la que arranca ahora: "La situación del equipo hay que aceptarla como es. Para nosotros la realidad era que entonces teníamos la mejor plantilla y la exigencia era ascender, teníamos la responsabilidad de ganar ocho partidos y lograr el ascenso directo. No fue así, pero era muy clara la realidad. Ahora con la realidad económica es difícil decir qué tenemos porque no tenemos una plantilla cerrada".

Insistió Víctor por este lado, en qué nivel va a estar el equipo del Málaga la próxima temporada, prefiere esperar y utiliza el ejemplo de Osasuna, Granada y Mallorca: "En cuanto a capacidad económica depende de la valoración, si es cualitativa o cuantitativa. Para nosotros será la mejor plantilla que podamos configurar, para eso vamos a trabajar con la capacidad económica que tenemos. Y luego las diferencias económicas en Segunda no marcan tanto la diferencia como en Primera y el ejemplo lo tienes en la temporada pasada. De los tres que han ascendido, si vemos el inicio ninguno de ellos tenía el discurso de ascenso, ninguno estaba entre los mayores presupuestos y lo han conseguido. Es la importancia de la humildad en el deporte: saber aceptar tu situación inicial y no por ello no ser ambiciosos por alcanzar metas importantes".

Ya lo dijo Caminero, habrá que hacer recortes "de aquí para allá". Esto implica que el Málaga tendrá que prescindir probablemente de varios de sus activos más valiosos. ¿Preocupa esto a Víctor? Asegura estar tranquilo: "No tememos nada. Esto ha estado clarísimo desde la primera reunión que tuvimos para entender la situación del equipo de cara al año siguiente. Lo importante es tener conocimiento de la realidad y encontrar soluciones, en eso nos enfocamos. El mercado está abierto para todos, no depende de nosotros. Muchas de las situaciones las vamos a gestionar pensando en los intereses del Málaga, pero hay situaciones que no podemos manejar. Hay jugadores en el mercado, con valor y cláusulas de rescisión y eso es para todos".

Protesta por las fechas del mercado

En su comparecencia, Víctor también quiso aprovechar para lamentar los plazos del mercado de fichajes, que arrancaba este mismo lunes y terminará en España el 31 de agosto: "Todos queremos tener la plantilla cerrada no al final del mercado, el día antes de empezar a entrenar. La realidad es que eso no depende de los entrenadores, sino del mercado y tú no lo controlas. El Málaga puede gestionar algunas situaciones y participar, a los entrenadores no nos queda más que aceptarlo. Habrá que ver en qué beneficia que el mercado de fichajes se cierre con dos semanas en juego, si beneficia o perjudica a la competición. Desde el punto de vista de los entrenadores, perjudica".

"Tiene sentido darle valor a las pretemporadas y que los jugadores puedan tener mejor capacidad competitiva, mayor felicidad para todos, pero con estas fechas no sucede. Las circunstancias son que los entrenadores nos pasamos la pretemporada trabajando con jugadores que no van a estar en un porcentaje muy alto y esto debería de mirarse a las instancias que dirgen el mercado. Si me dijeras que todo este tiempo es útil y necesario... pero si la mayoría de operaciones se hacen en la última semana porque esperan para cerrar...", continuaba en su alegato el madrileño, que tomaba como ejemplo la Premier League, donde se cierra el mercado antes de que arranque el campeonato: "Inglaterra, que es una referencia y vende los derechos de tele con mayor precio, que es un ejemplo de organización, tomó la decisión de ajustar el plazo de fichajes al inicio de temporada y me parece muy razonable para que no haya esas interferencias, porque luego los que estén en esa primera jornada no serán los mismos que en la tercera".