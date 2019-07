Un año más, el caso Jony se resolverá rápido. Quizá no tanto como parecía precipitarse en algún momento, pero el asturiano está muy cerca de poner rumbo a Italia para marcharse a jugar en la Lazio. El Málaga, prácticamente un pasajero en esta operación, sabe que el futbolista se acogerá a su cláusula de cesión, al igual que la pasada campaña para irse al Alavés. Y mientras, en Roma esperan pacientemente a la llegada del extremo, que ha atrasado algunos días su viaje para estar con su mujer, Teresa, después de que esta diera a luz el pasado martes a su segunda hija Daniela.

La llegada al mundo de la pequeña llega justo en el momento en que Jony Rodríguez pretende dejar por primera vez la liga española para jugar en la Serie A. Su mejor fútbol lo ha dado en Sporting y Alavés, siempre cerca de casa, así que como es lógico apura días sin prisa para estar con su familia antes de marcharse a Roma. Allí, según informaba la emisora local Radiosei, el conjunto italiano ha respetado los tiempos del asturiano y se le espera a mitades de esta semana para que pueda pasar el reconocimiento médico y firmar con la Lazio.

Entretanto, el equipo que entrena Simone Inzaghi regresa hoy lunes al trabajo con las pruebas médicas y varias noticias en la prensa italiana que apuntan a la continuidad de un Luis Alberto acechado por el Sevilla. Al ex malaguista lo representa You First Sports, la misma agencia de Jony, y esta semana felicitaba por redes sociales al extremo tras anunciar el nacimiento de su segunda hija. La Lazio tiene previsto marcharse el viernes de concentración a Auronzo di Cadore, una localidad al norte de Italia cercana a la frontera con Austria, así que esperan que sea entre miércoles y jueves cuando llegue Jony para incorporarse a la estadía con sus nuevos compañeros.

Hace ya alrededor de un mes que se informó del fuerte interés de la Lazio, apareciendo durante las últimas semanas cantidades que rondaron los cinco y seis millones de euros. Ocurre que el ascenso frustrado del Málaga, que volverá a jugar la próxima temporada en Segunda, dejaba el futuro de Jony Rodríguez en las manos del propio jugador y su agencia de representación a causa de esa cláusula de cesión a equipos de Primera que también tienen otros como Michael Santos o Fede Ricca, quien desoyó el año pasado ofertas para seguir en Málaga.

El pasado mercado invernal, el Alavés se lanzó a por Jony Rodríguez con una oferta cercana a los dos millones de euros e incluso se llegó a incluir en la operación la cesión del centrocampista Dani Torres, que luego se marchó al Albacete, con el que jugó el play off de ascenso. En ese momento, la propiedad consideró la oferta insuficiente y se emplazó al verano para decidir el futuro de Jony, esperando que subir a Primera permitiera al Málaga acceder a una mejor oferta por el jugador, que levantó varios intereses tras su gran temporada (cinco goles y 10 asistencias), entre ellos los de un Valencia que acabó fichando a Cherysev.

Finalmente el Málaga se quedó sin ascenso ante el Deportivo y ahora la dirección deportiva se ve atada de pies y manos ante el deseo del jugador, que es marcharse a la Lazio, donde jugará esta temporada Europa League tras ganar la Copa de Italia. A ello se añade que acaba contrato el verano próximo, así que desde el mes de enero será libre para negociar un nuevo vínculo ya sea con los italianos o cualquier otro equipo.