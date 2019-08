La Asociación de Pequeños Accionistas emitió este sábado un comunicado en el que atacan con dureza la gestión del propietario del Málaga, Abdullah Al-Thani, como medida de presión ante la situación de parálisis que se vive actualmente en el club. En su escrito, los minoritarios critican la gestión del jeque al frente del club y le piden que venda su paquete de acciones y abandone la ciudad.

Comunicado íntegro de la Asociación de Pequeños Accionistas:

"Hoy es el primer día de un futuro cierto: un Málaga donde no estarás, Al-Thani.

Sí, no se me olvida el título de Señor. No lo merece el que sistemáticamente perjudica con su acción e inacción al equipo de nuestra vida. El que se abstrae de una realidad económica y deportiva que nos acucia, el que nos está asomando al abismo.

Al-Thani, NOSOTROS estábamos antes que tú, estamos ahora y estaremos cuando consigamos que te vayas. Ten la certeza que ocurrirá.

Vimos morir a nuestro CD Málaga en 1992 y todos los que estamos aquí ahora juramos que nunca volvería a ocurrir. Ten la certeza que NO pasará de nuevo.

No te debemos nada. No somos empleados tuyos a los que amenazar, amedrentar o que puedan temer por sus puestos de trabajo. Sólo nos importa nuestro equipo, el que lleva el nombre de la ciudad que amamos.

Pagamos nuestros abonos, no disfrutamos de beneficios (ni palcos, ni viajes, ni entradas gratis) porque ni los hemos pedido y, sobre todo, porque NO los necesitamos. Estamos aquí para ayudar al Málaga CF, invertimos dinero en acciones sin esperar nada a cambio en un momento de riesgo para la entidad, y serán nuestras como símbolo de orgullo y amor infinito por nuestro MÁLAGA. No están en venta.

Tú, sin embargo, has venido a servirte de nuestro equipo, a ensuciar el nombre de nuestra bendita ciudad, a vivir de él. El club paga las viviendas donde tus hijos viven, los coches que usan, sus sueldos por un “trabajo” a todas luces insuficiente e improductivo y cuántos caprichos y despilfarros acontecen.

Te has autoconcedido un préstamo de 4 millones de euros, algo que ningún empresario ni gestor coherente haría. Retrasas firmas urgentes, comprometes y dinamitas gestiones importantes para el devenir del equipo que siempre resultan lesivas para el club. Un total despropósito. Y todo desde el más absoluto pasotismo e indiferencia del que no puede o no quiere acometer sus responsabilidades.

Al-Thani, hasta aquí hemos llegado. Se ha trazado una línea en el suelo. Y nosotros siempre estaremos frente a ti, en aquel lado donde TÚ NO ESTÉS. No confiamos en ti, no esperamos ya nada positivo de tu gestión. Lo demuestras cada día. Sólo deseamos y esperamos QUE TE VAYAS. Que vendas las acciones que aún te quedan. Que te dé vergüenza mirar a la cara a la gente honesta del club, a los aficionados de todas las edades que van cada domingo a animar a su Málaga. Que tus hijos DEJEN DE MALGASTAR nuestro dinero.

QUE NO VUELVAS NUNCA A PISAR NUESTRA TIERRA. NO TE QUEREMOS. NADIE TE QUIERE.

MÁLAGA es NUESTRA ciudad, NUESTRA ilusión, la herencia de nuestros hijos e hijas, y su club, NUESTRO MÁLAGA CF, una de sus banderas. Ten claro que estás y estarás siempre fuera de todo lo que ello representa.

Firmado: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL MÁLAGA C.F.".