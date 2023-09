El Málaga pide al alcalde De la Torre más "afinidad"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, se mostró crítico con el equipo blanquiazul. Encontró una respuesta en el director deportivo, Loren Juarros, que le pidió algo más de empatía y se ofreció a explicarle: "Desde que he llegado aquí, no tengo Twitter, pero más o menos me voy enterando de todo. Veo al alcalde hacer bastantes comentarios o planteamientos deportivos. Máximo respeto hacia el como la máxima autoridad de Málaga. Que el público es formidable, no tengo una duda; no es la situación ideal que el club esté intervenido, los gestores se están dejando la vida, teniendo en cuenta que esto parte de lejos; ahora se está dando viabilidad con todas las dificultades. La actitud es formidable, lo del club ojalá no fuese tanto. Me gustaría tener una charla con él un día, de valoraciones deportivas y tratar de convencerle. Fue el primer partido en casa y buscamos el segundo gol hasta el final, seguro que con esa actitud vamos a ganar muchos partidos. Vi una comunión tremenda, más allá de ganar un partido. Hay que darle de comer a eso. Le pediría al alcalde que vaya en esa línea, que aporta al club económicamente, pero le pediría más afinidad y que tuviese mas cercanía; esos comentarios no ayudan a construir algo nuevo".

Casi al cierre de su intervención, también lanzó un mensaje al entorno más tóxico: "Con respecto lo que es el club, las primeras conversaciones, desde el primer momento noté una identidad y sintonía con ellos, de lo que creíamos que era un club de fútbol. Ya tenían una idea de hacer un cambio estructural pasara lo que pasara. Ha crecido esa confianza, crecer en esas líneas maestras, claro que cada uno tenemos nuestros puntos de vista en diferentes parámetros. Estoy bien, cómodo, dejando trabajar al club, ellos también a mí. Ha habido una buena sintonía. Respecto a Málaga, si me estoy llevando una sorpresa. La realidad del club no es la que está siendo ahora, desde fuera se percibe que hay más unión y empaque entre todos, entre instituciones, organismos, administraciones; es normal que la gente pueda cabrearse pero siguen ahí. Estando dentro, percibo que hay muchas guerras aquí, no sé si por intereses, o fobias. Desde fuera tenía la percepción que la unión era más grande, está todo fraccionado y con muchas batallas que no aportan nada al club. Quiero transmitir tranquilidad y unión para sacar al Málaga de esta situación, que estamos intentando conseguir una mayor sintonía entre todos. Málaga es más de lo que estoy percibiendo, eso me ha chocado, no me decepciona, pero sí hay que buscar empatía ante la situación y tratar de salir de ella".

De la Torre vs Al-Thani

Mensajes cruzados en la red social antes llamada Twitter entre el alcalde De la Torre y el jeque Al-Thani en los últimos días a través de las redes sociales. Fue iniciado por el primer edil malagueño cuando, tras la victoria ante el Atlético de Madrid B, decía que el Málaga no es "formidable". Fue cuestionado este lunes en una comparecencia pública por estas palabras escritas por él y la posterior respuesta de Al-Thani al sentirse interpelado. El catarí lleva varias semanas emitiendo señales de que está otra vez con el radar activado a través de las redes. Aunque su cabeza es insondable y difícil predecir cuáles van a ser sus próximos comportamientos y acciones.

"No le doy mayor importancia a la respuesta, que no la he entendido por otra parte. No es formidable sinceramente. Yo les deseo lo mejor. Comprendo que es difícil que con este equipo miremos muy hacia arriba pero ahora es el que tenemos y mi deseo es que podamos subir a Segunda con él", decía el mandatario sobre la situación del club. No parece tener mucha confianza De la Torre en el plantel que han confeccionado los responsables de la entidad.

"Lo ideal es que los propietarios, que en su día hicieron un esfuerzo pero después no han sido capaces de mantenerlos y no entro en si hay o no deudas de alguno de ellos al club, si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, que dejen paso a otros vendiendo lo que valga el club a personas que tengan interés en ello. Poder hacer un club potente, prestigioso, con posibilidades de llegar, no solo a Primera División, sino a Champions, lo digo sinceramente. Eso es lo que deseo para el Málaga y para la ciudad", señalaba el alcalde de Málaga.