Manolo Gaspar y Duda proyectan La Academia del futuro

El Málaga sigue esperando la construcción de la ciudad deportiva. Anunció esta semana la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, que las obras se reanudarán en breve. Contar con campos de juego será algo fundamental. Pero además del dónde es importante el cómo. El director deportivo, Manolo Gaspar, y el máximo responsable de la cantera, Duda, habla de cuáles deben ser las bases de la fábrica de talentos blanquiazul.

"La idea es que todos los niños, toda su familia, la estructura de cantera, también Femenino, tengan las mismas oportunidades y se sientan igual de inmersos en el proyecto. El club le va a poner todos los medios a su disposición", comentó Manolo Gaspar para los medios del club. Duda apuntó: "La relación Málaga-Academia-Padres no es que se haya dejado de lado, pero los padres se han apartado y han entrado los representantes. Los padres no están al día y no saben ni la mitad de lo que es el fútbol base. Queremos hacer un trabajo bonito, queremos que el Málaga esté relacionado con los padres. Queremos implicarnos en el día a día de nuestros niños y de sus padres. Es muy importante para nosotros trabajar con nuestros jugadores y comunicar e informar a los padres de todos los pasos de sus hijos y qué queremos hacer con ellos en el día de mañana”.

El portugués continuó dando claves: "Una de las mejores cosas que se han hecho y que ha llevado a cabo José María Muñoz es que el cuerpo médico de La Academia tenga las mismas infraestructuras que el del primer equipo. Esto quiere decir que el primer equipo, La Academia y el Femenino, todos, van a tener los mismos servicios y eso es dar un paso muy grande en la parcela deportiva”. También se persigue el crecimiento personal de los jóvenes: "Lo importante para un chico es llegar arriba y tener formación. Si tiene una buena formación, tendrá más posibilidades. El jugador tendrá que poner su base en el campo, pero la formación es una de las áreas que estamos reforzando. Es importante tener entrenadores–profesores”.

Manolo Gaspar definió su idea de cantera: "La idea es remar todos en la misma dirección, que todos salgamos de un trabajo inicial y que se vea plasmado en un nuevo Málaga. Pese a las últimas noticias de reestructuración, es un momento en el que estamos poniendo unas buenas bases de trabajo para tener tranquilidad en el futuro. En cantera tenemos que estar tranquilos porque estamos mejorando en todos los aspectos”.

Asegura el paleño que hay futuro en la casa blanquiazul: “Los clubes que tienen una buena cantera, que tienen talento local, como nosotros, se van a ver reforzados. Vienen generaciones bastante buenas, jugadores con ideas claras, con sentimiento de pertenencia y eso va a hacer que, poco a poco, lleguen al primer equipo. Eso da tranquilidad porque vamos a tener buenos recursos. No debemos perderlo, es una de nuestras intenciones y Duda tiene un trabajo bueno por delante. El futuro del Málaga pasa por desarrollar y darle todas las posibilidades al talento local. Es algo de lo que también deben darse cuenta las familias, los jugadores y apostar por el talento de su ciudad”.

En esa línea se mueve también Duda: “Tenemos un nivel muy alto en nuestra cantera y sabemos que hay equipos que quieren a nuestros jugadores. Yo creo que si hay un sitio donde un chico pueda seguir creciendo y pueda llegar en un corto plazo es el Málaga. Es la mejor casa para ser jugador profesional”.