Manolo Gaspar: "El Málaga CF ya no está sancionado por LaLiga, no tenemos límite de fichas"

Durante la presentación de Javi Jiménez, Manolo Gaspar fue protagonista por los detalles que lanzó sobre el mercado y la situación del club con respecto. Vaticinó que esta semana podrían anunciar un cuarto fichaje tras las llegadas de Jozabed, Javi Jiménez y Paulino y que desde este curso el club ya carece de sanción con respecto a LaLiga y el límite de fichas disponible, que vuelven a ser 25.

"Ya no estamos sancionando por LaLiga, no tenemos ahora limite de fichas. Tenemos un límite salarial aproximado de 3,2 para la plantilla inscribible, no la no inscribible de la que se lleva un pellizco. Ahora mismo estamos en 3,2, sé que estamos trabajando para subirlo de manera considerable", explicaba el director deportivo blanquiazul, dando la buena nueva sobre la extinción de la sanción de la patronal así como datos sobre el actual límite, que a voz de José María Muñoz subirá este temporada por encima de los cuatro millones de euros, posiblemente hasta 4,5: "Ahora estamos un poco limitados, pero estamos ya acostumbrados a vivir así, el mercado pasado fue mucho peor y no le tenemos miedo".

En ese hipotético escenario con 4,5 kilos como tope de Salario Liga y sin sanción de la patronal, Gaspar recuerda que necesitan músculo para poder operar: "La cantidad de opciones que se nos pueden abrir en el mercado. Nosotros sin límite de fichas necesitamos músculo para rellenar esas fichas. Si no, no sirve para nada. Todas las noticias positivas en cuanto al límite salarial son bienvenidas para la dirección deportiva".

"Posiblemente esta semana podamos tener alguna noticia", destacaba Manolo Gaspar sobre el cuarto fichaje del curso, que está al caer: "El mercado está como estáis viendo. Hay ocho clubes que no han hecho ningún movimiento, eso quiere decir mucho. Nosotros vamos con las ideas claras, sabemos qué hoja de ruta vamos a seguir. Tenemos claro cuales son las posiciones y los perfiles. A partir de ahí, estoy avanzando con cosas. Anda todo muy parado. Va a ser un mercado que en poco menos de dos meses, van a pasar muchísimas cosas con los ajustes salariales en varios clubes. Nosotros ahí estamos tranquilos. Estamos pacientes con lo que pueda pasar".

El director deportivo blanquiazul tiene claro quiénes son sus objetivos, el Plan B de estos y hasta el C: "Si no tuviera diseñado el equipo sería un problema grave y una falta de profesionalidad por mi parte. Lo tenemos, sabemos que son difíciles muchas de las operaciones que se pueden dar. Pero ahí estamos posicionados, haciendo nuestro trabajo, nuestro pico y pala. Son muchas de ellas operaciones muy difíciles, pero vamos a ver cómo se van dando las diferentes situaciones, opciones A, B y C, y las que puedan venir".

"En el fútbol hay muchos entendidos y el que dice la verdad es el verde"

En alusión a las palabras de Gonzalo Hervás durante su desayuno con la prensa, en el que señalaba que un club administrado judicialmente no podía ascender, Gaspar era tajante: "Eso se tiene que demostrar en el campo, aquí son 11 jugadores que empiezan todos en la misma situación. A partir de ahí, vamos a ver. En el fútbol hay muchos entendidos y el que dice la verdad es el verde, ese no engaña".

Fue cuestionado Manolo Gaspar también por la renovación de Leo Messi y los malabares del Barça para encajarlo en su límite salarial, algo sobre lo que respondía así el paleño: "El Málaga tiene bastante con lo que tiene para pensar en Messi. La norma es para todos igual, y quiero pensar que es así. Estamos en un momento complicado, todos tienen que hacer reajustes. El equilibrio de los gastos con lo que ingresas está ahí, LaLiga no puede ser flexible con nadie. Es duro, se van a dar situaciones complicadas. Es el límite salarial, gracias a él el fútbol está vivo.