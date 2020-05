Manolo Sánchez y su feliz renovación por el Málaga CF

El Málaga anunció hoy la renovación de Sergio Pellicer y todo su cuerpo técnico por una temporada. El joven ayudante del entrenador blanquiazul mostró su alegría por la noticia: "Orgulloso y feliz de poder sumar juntos otro año más, y poder devolver la confianza con más trabajo. Todos juntos preparados para empezar. Todos somos uno. Ilusión, pasión y compromiso. 2021".

Es la manifestación sincera de un jovencísimo técnico que está viviendo un sueño. Hace unos días hablaba para los medios del club y destacaba la confianza depositada en él por parte de Pellicer: "Si me pongo a pensarlo es difícil de que se fuera a hacer posible. Con 28 años, la media de un segundo entrenador es alguien con más experiencia o es un jugador profesional. He estudiado mucho para esta oportunidad, me he formado muchísimo, he tenido la suerte de que una persona como Sergio Pellicer me diera la oportunidad de estar con él a su lado y ha sido impensable que con 28 años pudiera llegar aquí. A intentar ayudar lo máximo posible al míster porque una oportunidad así no se ve todos los días y tan joven”.

Pese a su edad, no es un novato: "Llevo ya unas cuantas temporadas con Sergio Pellicer, que es la persona que más confianza me dio en todos estos años que hemos estado juntos y conseguimos la Copa de Campeones ya en 2016. Me incorporé al San Félix y yo tenía tan solo 21 años. Y ya estuve de segundo entrenador del San Félix, que ese año ascendimos a Juvenil (Liga) Nacional. Estuve con Manel Ruano de analista. Volví a estar con Pellicer en el San Félix y ya toda esa carrera la hemos hecho juntos hasta día de hoy, que hemos seguido”.