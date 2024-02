Manu Molina: "Desde Melilla, el equipo ha dado un paso al frente"

El Málaga CF logró vencer en un campo sumamente complicado como es 'El Collao' con bastante autoridad en el preludio de su importantísimo enfrentamiento contra la UD Ibiza, que puede ayudar bastante a que los de Sergio Pellicer se unan a la lucha por el ascenso directo una vez más. Como consecuencia, Manu Molina atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior.

El onubense considera que ha habido un cambio significativo en el plantel: "Sí, en lo colectivo, el equipo ha dado un paso al frente desde lo sucedido en Melilla. La segunda parte en Melilla vimos que teníamos que tener más consistencia. En lo individual, tengo confianza y minutos. Todo lo que me dé el míster lo voy a echar yo en el campo". Tras esto, hizo una valoración del partido: "Sabíamos que hay campos difíciles. Aquí todos van a apretar en esta segunda vuelta. Hemos sufrido por momentos porque esto es la categoría, pero muy contento por la victoria".

Además, el jugador se mostró muy orgulloso de la gesta consumada: "Es una victoria enorme de orgullo y trabajo ahora a descansar y pensar en el Ibiza. Aquí es muy difícil jugar, no es como en casa. Se ha visto cuando hemos metido el primero. Nuestro plan de partido ha sido muy bueno. Esto son más que tres puntos. El marcar antes te da ese plus y esa tranquilidad. Arriba tenemos, jugadores muy determinantes. Hemos marcado de saque de banda y el segundo muy rápido con Dani. No nos tenemos que relajar, que todavía nos quedan partidos".

Por último, comentó su asociación con David Ferreiro y Dani Lorenzo: "Nos gusta asociarnos y tener el balón, no nos escondemos. Cuando salen bien las cosas todo resalta. Cada partido tenemos un plan y el que salga lo hará bien". Tampoco se quiso quedar atrás y se extendió a todos los atacantes: "Nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo. Mañana lo que hagan ellos, ya se verá. Aquí tienen que venir tanto Ibiza como Castellón. Estamos deseando que llegue ya el domingo".