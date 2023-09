Manu Molina: "No me da miedo la palabra ascenso"

Manu Molina, el último de los fichajes del Málaga fue presentado en la casa de uno de los nuevos patrocinadores del club. El centrocampista llega con fuerza e ideas claras: "Creo que fue un fichaje muy rápido, sí que es verdad que hubo posibilidad en el principio de mercado, como ya se habló. Pero al final las situaciones se dan como se dan y antes de terminar el mercado aparece la opción del Málaga. Ni me lo pensé. Fue rápido por eso, una vez que salió esa posibilidad, lo consulté con mi familia unos cinco minutos y lo acepté. Sabemos el club que es, he venido a jugar muchas veces y conozco el estadio y la afición; sé lo que representa el Málaga a nivel mundial y creo que fue una decisión muy rápida venir aquí. El proyecto que se ha hecho desde el principio, con gente joven y veterana, también me ilusionó para decir que sí".

"Al final vengo con veteranía, ayudar al equipo en lo que pueda, sobre todo a los jóvenes. Eso hablé con Loren y el míster, que esa posición necesita esa pausa, el sentido de conocer la categoría. Con Pellicer he hablado un par de día, que vaya avanzando la semana y transmitirme esa cantidad y que muestre mi fútbol. Y que se pueda hacer un gran año entre todos", añadió.

Ascenso

"No me da miedo la palabra ascenso, pero no se asciende en la jornada 5 ni la 32. Sabemos qué es el Málaga, de dónde viene, no hace falta decirlo, y tenemos que ir poco a poco. Esto es muy largo, intentaremos llegar a mayo con opciones y luchar por lo que queremos".

Características

"Siempre me han hecho esa pregunta, pero creo que las notas hay que ponerlas en mayo. Soy un futbolista que tiene experiencia en la categoría, tanto en Segunda como Primera RFEF, he jugado bastantes años en Segunda B. Soy un futbolista al que le gusta tener el balón, un chico de idas y vueltas, ofrecerse, ayudar a sus compañeros y siempre se me ha caracterizado por el eso, el darle sentido al juego. Pero he insistido en eso, que las valoraciones se hagan al final. No me intimida nada y tampoco me quema la pelota".

Primer día

"Ayer entrené el primer día y la verdad que muy bien. Al míster ya lo conozco de otras épocas, siempre hemos hablado antes de los partidos. Creo que me viene muy bien su estilo de fútbol: de presionar, intensidad, tener el balón y creo que va a ir todo muy bien. Eso también me llenó a la hora de venir, el tema del entrenador, que lo conocía y hablé con él".

Primera RFEF

"Esta liga esta mucho más cercana al fútbol profesional, más complicada y difícil que antes. Hay equipos muy buenos, algunos que se han reforzado bien, y creo que es un plus más. No vas a la Segunda B, sino a algo distinto. El tema de los campos antes eran artificiales, ahora son todos naturales, y eso ayuda a jugar en esta categoría, que es bonita. Eso me ha influido para venir a Málaga".

Juventud

"Es una plantilla joven, pero con muchos jugadores que han estado en Segunda o Primera RFEF, eso debería juntarse bien. Tenemos un entrenador que conoce perfectamente el club, la plantilla; el otro día estuve viendo el partido (ante el Atlético B) y se nota que los jóvenes tienen hambre, nosotros también. La tengo porque si no fuese así habría esperado a ver qué me salía. Tengo ganas de un reto muy importante. Y claro que quiero dar esa pausa a los jóvenes, sabemos que en esta categoría no se asciende al principio ni al fina, sino que hay que alcanzar esa regularidad. Con la cabeza tranquila y a estar felices y contentos en el día a día, es lo que más importa en esto".

"Voy a intentar ayudar a los jóvenes en todo lo que pueda. He pasado por esa etapa y si tienes alguien que te pueda decir tres cosas en el buen sentido, que se dejen ayudar, es lo mejor. Creo que vamos a hacer un buen grupo, soy un jugador que se adapta rápidamente".

Relación con Pellicer

"Cuando estuve en Valencia, él estaba entrenando allí; luego se fue a La Coruña. yo también, no con él directamente sino que conozco su estilo; siempre hablábamos cuando nos enfrentamos de fútbol. Me han gustado sus equipos, por su intensidad y trabajo. Creo que me viene muy bien y me toca ponerme a tope para que pueda contar conmigo".

Málaga-Atlético B

"El partido me gustó mucho. Hubo muchas transiciones, gente joven que debe entender los tiempos de los partidos. Se vio esa intensidad y las ganas de competir. Creo que la afición estuvo espectacular, siempre me ha encantado este público cada vez que he venido aquí. Es un valedor muy bueno que tenemos. Creo que va a ir todo muy bien y cuanta más gente venga mejor, una delicia jugar así".

Debut y trayectoria

"Ya estoy listo para jugar. Estuve entrenando en Zaragoza hasta que rescindí allí, estoy disponible para cuando quiera el míster y él decida. En Ibiza estuve muy bien, jugué 40 partidos y firmé con el Zaragoza. A raíz de que llega Escribá, él confía en otros jugadores, nada más. Soy un futbolista que nunca baja los brazos, que entrena muy bien y siempre espero mi oportunidad. Pero al final decidió eso y es respetable. Soy un profesional de esto. Son dos experiencias muy buenas que he vivido, Zaragoza se parece mucho a Málaga porque se vive el fútbol, eso es importante para un futbolista".