Mel prepara al Málaga CF para las rotaciones

No tiene mucho margen Pepe Mel para confeccionar el once del Málaga CF ante el Andorra. Se acumulan las bajas por lesión tanto de profesionales como de chicos del filial que suelen estar con el primer equipo. Para colmo, coincide en semana de tres partidos. “Son cosas del calendario, pero entre medias hay un partido en Madrid. A los futbolistas ya se lo he dicho, es muy difícil repetir equipo en siete días si tienes tres partidos, así que tenemos que enchufarlos a todos y más con las bajas que tenemos. Es una buena prueba, una buena semana para demostrar que la plantilla del Málaga da la cara. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, a lo mejor el que menos te esperas es el que nos resuelve la papeleta”, dijo el entrenador ante los medios.

Al menos ya tiene a Bustinza y Burgos, lo que puede permitir que Escassi sea utilizado en el centro del campo: “Esto es numéricamente ver dónde necesita el equipo más cosas. La vuelta de Luis nos da posibilidades, con Jozabed, con Ramón. Creo que tenemos más opciones de ver cosas. Obviamente, tener a centrales específicos listos para jugar en su posición es un alivio para nosotros, pero no solamente eso, Bustinza te puede jugar en los dos laterales, no es su sitio pero te va a cumplir siempre. En eso estoy tranquilo”.

El debate de la portería está caliente, pero Mel baja los grados: “Ojalá el debate siga abierto y cuando termine el partido ante el Andorra tengamos el mismo resultado que ante el Racing, en el que no encajamos goles. Para mí no hay debate ahora mismo, cuento con la gente que tenemos. También Carlos el tercer portero es un chico muy interesante. Va a haber tiempo para muchas cosas, incluida la portería. De momento estamos intentando mantener un bloque que nos dé confianza. Al final los jugadores se ponen y se quitan solos. Manolo tuvo un partido difícil en Santander, vamos a darle la confianza a ver cómo responde”.