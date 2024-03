Miguel Torres: "Mi máximo deseo es que el Málaga vuelva a Primera División"

Miguel Torres, ex del Málaga CF, estuvo presente en la inauguración de la nueva cancha en la barriada de La Luz del proyecto EA Sports FC Futures de la propia multinacional de videojuegos conjunto con LaLiga. El defensa formado en el Real Madrid atendió a los medios de comunicación.

El exjugador confesó seguir la actualidad de la entidad de la Costa del Sol: "Sí, todo lo que puedo, yo ahora estoy más centrado en la Primera División, porque estoy haciendo todos los partidos, pero si no me coincide y tengo la posibilidad, con el rabillo del ojo, de no desligarme, mi máximo deseo, por supuesto, es que el Málaga volviera a Primera División, y vuelva a estar a la altura de lo que merece la institución, la afición, y el club en particular". "Pues muchísimos recuerdos, muchísimo cariño, yo sigo teniendo mi casa aquí, y siempre que tengo tiempo vengo, tengo buena relación con gente que vive aquí, que cada vez van quedando menos de mi etapa, pero bueno, está Sergio Pellicer, por ejemplo, entrenador que yo tuve, al cual le tengo un grandísimo respeto y cariño, y lo comentaba antes, creo que después de años de sufrimiento, tengo la sensación de que, bueno, se puede vivir un tramo final de temporada de lo más ilusionante, que yo recuerdo, de los últimos años, con la posibilidad clara de poder entrar a unos playoffs, y con el deseo y la ilusión, y yo creo que es un gran momento para que se pueda volver a jugar, y yo creo que el convencimiento, por lo que queda en el calendario, y por los puntos todavía que quedan por delante, de poder llegar a ser el primero del grupo", añadió sobre su visión actual del equipo.

Miguel Torres confesó estar sorprendido con el compromiso de la afición: "La verdad que sí, y mira que muchas veces el fútbol se lo ha puesto difícil al aficionado, el aficionado no termina de desengancharse, y eso creo que es un valor, un arraigo, que muchas veces en los clubes se habla de la identidad que tienen que tener sus jugadores, la importancia de tener a jugadores de la tierra, la importancia de tener a jugadores que sientan el escudo, cuando no es fácil, en Málaga ha habido una fuga enorme de talento, que yo creo que no se ha mantenido y se ha ido a otros equipos, cuando la afición es capaz de mantenerlo y poder, a partir de ahí, volver a sentar los pilares del crecimiento del club, pues yo creo que puede ser la mejor noticia que ahora mismo tenga el club".

El defensa dejó claro que veía problemas en la directiva de la entidad, pero considera que ha habido un cambio a mejor. "No me veía venir exactamente en la situación actual, pero se veía venir que la situación no pintaba bien y que sobre todo no había, bueno, una situación clara de cómo podía solucionarse todo. Yo creo que es la situación que se vive ahora mismo, al menos desde hace unos años, no es la mejor para el futbolista. Primero para el aficionado, para la ciudad. Al final entiendo que hay un administrador judicial que está para llevar un orden económico, un orden en muchos aspectos importantes para el club, pero que esto va con la pelota, ¿no? Y va de saber lo que necesita muchas veces el equipo, de lo que necesita, pues ya no solo un primer equipo a nivel de incorporaciones o de necesidades, sino lo que necesita sus pilares, su desarrollo en el fútbol formativo, todo esto. Me da la sensación de que con la incorporación de Loren Juarros, al menos se le está dando más sentido, bueno, o al menos hay un plan", comentó el futbolista.

Tras esto, tuvo unas palabras sobre los canteranos de más talentos con los que ha coincidido: "Bueno, pues yo he coincidido con Juanmi, he coincidido con Portillo, he coincidido con Samu Castillejo, con Samu García, el propio Sergi Darder, Pablo Fornals, bueno, en la época en la que yo llegué a Málaga, pues era una época donde no suele pasar en los equipos importantes, cuando van los jugadores buenos o los jugadores de más renombre aparecen en la cantera, ¿no? Y en este aspecto creo que con Javi Gracia, pues supo dar presencia a jugadores que estaban derribando la puerta en galerías inferiores y que ya los jugadores, los puso en el presente". "Yo no podía entender cuando estuve aquí en Málaga, que en Málaga, siendo el club que es, no tuviera un centro formativo, ya no solamente porque yo me he formado en una cantera importante, sino porque yo ya veía que aquí en Málaga había mucho talento, porque yo ya sentía que muchos padres estaban recorriendo muchos kilómetros para llevar a sus hijos, y porque en cualquier momento, pues podrían venir equipos de la comunidad para poder llevarse a sus hijos, como así ha sido, y creo que el Málaga, pues haciendo una vista atrás, creo que ahí ha regalado mucho de su talento a otros equipos, y me llena de mucho orgullo, me llena de envidia el no poder haber vivido yo estando en Málaga mi día a día dentro de una ciudad deportiva", añadió sobre la conservación de este con las nuevas instalaciones del club de Martiricos.