Podía haber sido una temporada inolvidable para Alfred N'Diaye. Y seguramente lo será, pero no dulce sino todo lo contrario. Otra vez se queda el centrocampista parisino con la miel en los labios después de ver cómo Senegal caía en la final de la Copa África contra Argelia por un estrecho 0-1. Un palo para el pivote blanquiazul que se suma a la pena por perder y perderse el final del play off con el Málaga.

No ha sido, además, un buen torneo para N'Diaye, que apenas ha jugado con su selección durante esta cita. Una lesión de rodilla (de la que se resintió precisamente en la primera fase contra Argelia) le dejó en un segundo plano. No jugó la final, no, de hecho, apenas ha disputado un partido en toda la competición cuando venía sido indiscutible para Aliou Cissé con el combinado senegalés.

Se quedó sin poder enfrentarse el Dépor en el play off con el Málaga y se ha quedado sin poder ayudar a su selección en la final de Egipto. Y en ambas ocasiones sus equipos hincaron la rodilla. Ahora disfrutará de unos días de vacaciones extra antes de, en teoría, incorporarse a la pretemporada del conjunto blanquiazul. Hay que recordar que N'Diaye tiene un año más de cesión por parte del Villarreal, aunque también es cierto que a día de hoy su ficha no es asumible por el club de La Rosaleda.