Ontiveros: "El Granada va a venir a morir"

Javi Ontiveros fue de los pocos que pudo salir con la cabeza alta en Almendralejo. El extremo marbellí ha recuperado la titularidad y se gana cada minuto en el campo. "Me encuentro muy bien. Al principio físicamente no tanto, pero con los partidos estoy cogiendo un buen físico. El míster decide si me quiere poner o no. Estamos todos muy concentrados. Todos los bandas y mediapuntas estamos muy activos para que cuando el míster necesite a uno, entre y lo haga lo mejor posible. ¿Chispa? No sé si chispa o no, pero me veo fenomenal", aseguró el futbolista.

El canterano ya piensa en el derbi de este sábado contra el Granada (La Rosaleda, 18:00 horas): "El sábado tenemos un derbi y vamos a ir a ganar. Necesitamos los puntos. Igual que el Granada. Ellos van a venir aquí a morir por los tres puntos. El mejor se llevará el resultado. Partido muy complicado. Venimos de perder, si ganamos al Granada nos dará un plus de energía para este final de año hasta el parón de Navidad".

Es importante eso que señala Ontiveros acerca de la relevancia de los puntos. El marbellí, de todos modos, manda un mensaje calmado: "La semana está yendo bien. Sabíamos que en el campo del Extremadura íbamos a tener un partido súper complicado. Fuimos con la mentalidad de ganar pero no pudimos materializar las ocasiones que tuvimos. En un error de todo el equipo que nos costó un gol y así quedó el resultado. Esto es muy largo, acaba de empezar. Y tampoco es que lo veamos tan mal. Somos el séptimo u octavo equipo que más puntos lleva fuera de casa. Nosotros estamos ahí unidos y vamos a intentar ganar dentro o fuera".

Por resultados y juego, este Málaga tiene dos caras, la de local y la de visitante. Ontiveros no lo comparte y da una respuesta al más puro estilo de su entrenador, Muñiz: "No sé si la imagen cambia. Son partidos. A veces los tenemos buenos y otros regulares. Intentamos dar nuestra mejor versión y que eso se vea en el campo".

Eso sí, el canterano es consciente de la importancia que tiene para el equipo malacitano contar con el apoyo de la masa malaguista: "La Rosaleda tiene que estar ahí a tope con nosotros, intentar llenar el campo y animar lo máximo posible. Y nosotros intentaremos conseguir un buen resultado. El apoyo se nota un montón. También lo notamos en Extremadura. Estamos muy contentos de que la afición esté yendo a los partidos y motivada con nosotros".

Acuerdo presentado

Ontiveros estuvo con la portera del Málaga Chelsea en la presentación de un acuerdo de patrocinio entre el club de Martiricos y LIMSAMA, que lucirá en las equipaciones de la Escuela del Málaga. Se lo pasaron en grande, qué ironía, con los más pequeños. A Ontiveros le trasladó a un pasado no tan lejano pero sí precioso: "Hace poco tiempo estaba ahí como ellos. Es un orgullo poder estar aquí. Es bonito para nosotros. Hay que hacer malaguismo con ellos. Es el futuro de la escuela".