El entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, afirmó que a pesar de que su equipo ha sufrido dos bajas en el mercado de invierno y haya incorporado a un solo jugador, no tiene la sensación de que la plantilla se haya debilitado. “Yo estoy contento, pero eso solo lo dirá el tiempo. Villar era un jugador importante y espero que no se vaya nadie más, pero no me preocupa nada”, indicó el técnico en alusión a la reciente venta del centrocampista español sub 21 a la Roma. Pacheta recordó que cuenta en la plantilla con 20 jugadores más los futbolistas del filial, por lo que insistió que ahora sólo le preocupa “los que están”.

“Este equipo ha dado muestras de que se repone de todo lo que le pasa. Cuando falta uno, otros se activan”, señaló el burgalés. “No creo que nos hayamos quedado cojos. Seguro que el equipo va a crecer”, añadió Pacheta, quien confió en contar con Dani Escriche, única incorporación del club, para el partido del sábado ante el Málaga.

En relación al Málaga, rival de su equipo mañana, el entrenador del Elche recordó que es un equipo que llega en buena dinámica y con “muy buenos jugadores. Espero un partido abierto porque con nosotros pasan cosas y es difícil acabar cero a cero. Será un encuentro animoso para el público”.

“Somos un club humilde que juega como uno grande”, apostilló el técnico del cuadro ilicitano, quien descartó un cambio de modelo tras la salida de Villar. “Habrá matices, porque los jugadores son diferentes, pero el modelo no se mueve”, argumentó.