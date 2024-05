Partido de Leyendas del Málaga CF: Televisión, entradas, actos y homenajes

101 Televisión Málaga ha confirmado que retransmitirá en directo el Partido de Leyendas del Málaga CF contra una selección de futbolistas de la AFE y que será el colofón de los actos de conmemoración del 120 aniversario del primer encuentro de fútbol disputado en la capital de la Costa del Sol. El envite será este viernes 24 de mayo a partir de las 20:30 horas, pero la retransmisión dará comienzo una hora antes con una extensa previa.

Se dará así una oportunidad para verlo a todos los malaguistas y aficionados al fútbol en general que no puedan acudir al estadio de Martiricos. De momento, la venta de entradas no va todo lo bien que le gustaría al club malacitano y se han vendido alrededor de 7.000 localidades para un encuentro que reunirá a varias generaciones de jugadores que han dejado huella.

El Kanka no estará y habrá homenajes

Fuentes del club malagueño confirmaron a Málaga Hoy que finalmente no estará presente El Kanka para cantar en vivo su particular himno malaguista. Era la intención de las partes, pero finalmente no se producirá. Sí que habrá, en cambio, algún emotivo acto para volver a honrar las memorias de Juan Gómez Juanito y José Antonio Gallardo. Ya la camiseta conmemorativa es un guiño al CD Málaga de los 80, pero también se espera que los familiares acudan al partido.

Convocatoria del Málaga

El Málaga anunció que tendrá la baja de Edgar por el reciente fallecimiento de su padre. En principio, Añón podrá contar con: Ruud Van Nistelrooy, Willy Caballero, Duda, Fernando Sanz, Koke Contreras, Baptista, Roteta, Valcarce, Jesús Gámez, Weligton, Salva Ballesta, Basti, Josemi, Ruano, Bravo, Juanma, Juan Rodríguez, Juanito, Larrainzar, Brahim, De los Santos, Catanha, Rufete, Musampa, Quino, Gerardo, Rafa, Camacho, Dorado, Sandro y Movilla

La Selección AFE

Pedro Jaro, Juan Jesús Calatayud, Carlos Kameni, Carlos Marchena, Raúl Bravo, Carlos Martínez, Sergi Barjuán, Joan Capdevila, Chico Flores, Sergio Sánchez, Rubén de la Red, Juan José Bezares, Diego Rivas, Juanlu Gómez, Alberto Rivera, Javier Casquero, Diego Capel, Manuel Tello, Martín Petrov, Ángel Morales, Jesús Capitán ‘Capi’, Rodolfo Bodipo, Diego Tristán, Carlos Aranda y Ángel Guirado.