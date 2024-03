Pellicer no quiere el "gatito" de la presión

Sergio Pellicer hizo su habitual previa de los partidos un día antes del importante Algeciras-Málaga. El entrenador ensalzó las virtudes del rival y también desgranó parte de los secretos de los suyos, pero no le gusta que los contrincantes directos se deshagan de la presión clasificatoria a costa de su equipo: “Yo tengo mucha experiencia en esto y todo eso que dicen es liberarse, ten el gatito tú y la presión para el de al lado. Nosotros desde el primer día de pretemporada vivimos en presión constante y sabemos lo que es. No van a venir los de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo que tienen que hacer los rivales, como nosotros respetamos, es estar pendientes de sus equipos. Como hacemos aquí, yo estoy pendiente de mi equipo, de mis jugadores, de la gestión de mi cuerpo técnico, de trasladar lo que estamos haciendo. Ahora estamos en un buen momento pero también es verdad que cuando ganamos cinco partidos después de perder en Castellón, no transmitíamos lo mismo que ahora. Ahora más cosas positivas, en eso estoy centrado. Los partidos se juegan el domingo o el sábado, pero durante la semana otros entrenadores en ruedas de prensa y medios que juegan su partido. Que a nosotros no nos engañan. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y que nadie nos quiera ofuscar”.

A nadie se le escapa, y menos al de Nules, que la situación ha dado un vuelco: "Cuando vino el Castellón en la jornada 19 todo parecía… Nuestra meta y objetivo lo tenemos claro, competir lo máximo para llegar a final de temporada y estemos celebrando por la vía directa o por la vía de play off. Hace diez jornadas nadie creía, es así. Todos los rivales nos traslada la presión, como hará el entrenador del Algeciras. Porque necesitamos ganar en esta jornada. Y en la que viene. Pero hace unas semanas estábamos muy lejos de esa primera posición. Ahora tenemos que ver que todo lo que nos podemos encontrar tenemos que disfrutarlo sabiendo que tenemos oportunidades y nos las hemos ganado con el trabajo y el rendimiento de los chicos. Tenemos que gestionar bien las emociones. Los rivales juegan con esa sensación pero tenemos ya esa experiencia de la primera vuelta de saber entender que cada partido y cada contexto nos lleva a una situación. Está claro que necesitamos ganar, pero queda muchísimo. Ahora viene la hora de la verdad. Todo lo que has hecho anteriormente te posiciona, pero hace diez jornadas no lo estábamos. Ahora estamos en situación de pelear por todo y vamos a luchar por ese sueño que hace diez jornadas era inalcanzable”.

De la química en el vestuario aseguró que a veces se vuelve en tu contra: "Es importante que haya unión, pero es importante diferenciar. Venir y hacer tu profesión con alegría, con amigos o mejor dicho con tu segunda familia, da más que estar con desconocidos. Es lo que estamos transmitiendo. Pero cuando ganas, cuando pierdes estas cosas se te vuelven en contra. Vivo feliz sin redes sociales. La clave es esa alegría y que hay tiempo para todo. Soy el poli malo, eh, les doy mucho margen para esa conexión pero cuando empieza el entreno no doy cauce para nada. Ellos lo saben. Si no ganásemos diría la gente que se llevan demasiado bien, que gastan demasiadas bromas… Ganar, ganar y ganar, que es lo que marca el día a día”.

Algeciras

“El rival es uno de los más fuertes como local de todo el grupo, los resultados están ahí. Su temporada es sobresaliente en todas las situaciones, son muy fuertes. El partido de la primera vuelta hicimos una gran primera parte, la segunda fue condicionada pero competimos, en el límite de la alineación indebida. Nos da esa memoria de saber lo complicado que fue. Los rivales sabemos que preparan ante nosotros una semana diferente, con un plus de motivación. Tanto para la afición, como para jugadores y entrenador. Es lo que lleva este escudo. Luego en este grupo en el que estamos peleando por todo, hay quienes han hecho una inversión mucho más fuerte que nosotros, pero vamos a pelear por los puntos, espero un partido muy complicado como ante el Sanluqueño. La idea de juego es muy parecida y más en el escenario que nos vamos a encontrar”, afirmó a la par que añadía después: "He jugado allí, en el campo del Mérida y en otros muchos en los que estamos ahora. Están rindiendo a muy buen nivel, no es ninguna sorpresa. En pretemporada ya vi lo complicado que era cuando jugamos allí. Es un reflejo de lo que nos vamos a encontrar allí. Temporada muy importante, muy fuertes en su estadio y como equipo andaluz le deseo lo mejor a partir del partido de mañana”.

Partido a partido

“Yo lo enfoco como decía Ramos, Día a día, entrenamiento a entrenamiento. Porque cada día tenemos una novedad. Hay una unión muy importante entre los chicos y la afición. Le damos las gracias a toda La Rosaleda, a la Grada de Animación, al Frente Bokerón… a todos. Nos genera algo que en la hora de la verdad, en el tren en que estamos ahora, lo vamos a pelear al máximo. El trabajo diario, entreno a entreno, es la clave. La meta está aún lejos. Tenemos que seguir con nuestro hábito del día a día que nos dará en el momento preciso ese salto de calidad”.

Alfonso Herrero

“Alfonso es un jugador cuya calidad es demostrado. También tiene una competitividad muy buena con Carlos López, que lo demostró en la Copa del Rey. Estamos muy contentos con los dos. El club hizo una apuesta muy fuerte por él y está respondiendo. Además, es también lo que transmite en su día a día, en el entrenamiento, con sus compañeros. Él también lo dice, lo que te va a conseguir la meta es el colectivo. Me parece perfecto que los jugadores sean los protagonistas por sus estados de forma. Pero no me los elogiéis mucho que cuando los elogiáis mucho, se lesionan. Por historia, por lo que sea, toco madera, les pasa algo. Alfonso es uno de los importantes del equipo”.

120 aniversario

“Muy bonito, es la historia. Decir 120 años es que hay mucha historia, sentimiento y pasión detrás. Muchas aficiones, mucho legado. Tanto de abuelos como de niños. Mucho sufrimiento, mucha alegría. Esa historia, ese pasado… Pero ahora hay que vivir el presente. Y hay tres formas de homenajearlo en el presente: Trabajo, muchísima honestidad y lo que dijo Dani Lorenzo el otro día: darlo todo por el escudo (en referencia a la entrevista en Málaga Hoy). Pase lo que pase, que nadie nos pueda reprochar absolutamente nada. Bienvenido sea, muy buena iniciativa, me hubiera gustado que me hubiesen invitado, pero estaba entrenando y no tenían tiempo para invitarme. Es broma, eh. Esperemos con esta historia dar lo máximo que es lo que merecen afición y club”.