El alcalde de Málaga: "Nunca le puse una alfombra roja al jeque Al-Thani"

El alcalde de Málaga aseguró durante el último pleno del Ayuntamiento que jamás le puso "una alfombra roja al jeque Al-Thani" durante la moción que se debatía para declarar al catarí como persona "non grata" en la ciudad y que puso sobre la mesa el grupo municipal Con Málaga. Se votó en contra de la misma, donde también se aludía a los incumplimientos por parte del club y la Fundación de los requisitos exigidos para La Academia de Arraijanal.

"Cuando yo lo recibo había inyectado 140 o 160 millones de euros al Málaga que le permitió llegar a Champions, pero no le puse ninguna alfombra roja. Dígame algún caso en el que yo haya hecho un favor a Al-Thani en el plano personal como inversor en otra cuestión distinta al club. Recuerdo de memoria que tuvo algo que ver con el Puerto de La Bajadilla en Marbella o algo así. Eso tiene que ver con la Junta, me suena a mí, no estoy seguro, pero lo podemos comprobar. Investiguen. Construye toda una teoría que tiene pies de barro. Estoy con la conciencia muy clara de haber hecho siempre lo que interesaba a Málaga y al club, y lo he defendido. He pedido a Al-Thani que venda cuando no es capaz de poner dinero en el club. Y a mí me ha llamado “broker” porque estoy pidiendo que venda y lo compre alguien. Por Twitter no me trata adecuadamente. Sólo quiero que el Málaga esté en sólidas manos", respondía el alcalde a las alusiones directas de Toni Morillas durante su intervención.

Sacó diversas fotos Morillas en las que aparecía De la Torre con el propio sheikh en La Casona del Parque. "El propietario del Málaga se llame Al-Thani o se llame Pérez, lo recibo aquí. Porque es mi obligación como alcalde recibir al propietario del Málaga si me lo pide", contestó el alcalde, que sobre la rotonda apuntó: "Me importa un bledo la rotonda de Al-Thani, era para Pellegrini, el protagonista de la historia”.

Morillas se había mostrado muy dura por las facilidades que según su grupo el alcalde había puesto al mismo Al-Thani en los años en los que acometió en teoría una serie de actos delictivos que todavía están en pleno proceso judicial: "Acogía con los brazos abiertos al jeque Al-Thani y le ponía la alfombra roja y hasta le ponía una rotonda para glorificar y agasajarlo. Le recomiendo como alcalde mi ciudad a que no se tome con tanta premura a poner la alfombra roja a los que vienen a hacer negocio a costa de los colores del Málaga y a quienes vienen a hacer negocio a costa de nuestra ciudad. Pedimos que se le declare persona non grata por el daño que ha hecho a la ciudad y al Málaga CF".

Además de solicitar la "declaración simbólica de persona non grata al jeque Al-Thani", Con Málaga pidió a los responsables del consistorio "que sean mucho más activos como acusación particular como Ayuntamiento de Málaga. En el periodo que se ha estado investigando por la Fiscalía se continuaron realizando transferencias de dinero público en forma de patrocinio y poniendo en marcha el proyecto de La Academia, donde justamente el jeque Al-Thani puso a su hija a dirigirla y donde según la causa que se está investigando se cogieron de la Fundación 1,5 millones de euros que debían haber sido dedicados a La Academia. Que se haga un auditoria externa y que el Ayuntamiento exija daños patrimoniales y daños por la imagen causada a la ciudad".

Recientemente se supo que hay problemas con la ciudad deportiva por incumplir diversos requisitos. "La Academia ha tenido que ser cerrada de manera cautelar porque se están incumpliendo algunos de los requisitos en el pliego de condiciones. Revisar la concesión a La Academia porque si se están incumpliendo habrá que revisar si es pertinente que se continúe con ese proyecto. Fueron ustedes a inaugurar La Academia cuando ahora resulta que no cumple los requisitos, que no hay estación de bombeo, que no cumple la memoria arqueológica y que no han presentado ni el certificado final de obra", relató Morillas.