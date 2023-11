Pellicer quiere "crueldad competitiva" en Murcia

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación a un par de días de la visita de su Málaga al Real Murcia: “Un gran partido, sobre todo, por la historia de los dos equipos. El Murcia es un equipo que, realmente, está preparado para pelear por lo máximo. De los equipos que ha cambiado de entrenador. Dos aficiones con mucha historia. Tenemos el peso de la historia de esta categoría junto con el Deportivo. Y el Murcia está en ese podio. Un partido de alto voltaje en el que tenemos la referencia de los dos últimos partidos por el cambio de entrenador. Han ganado solidez defensiva. Tienen mucho potencial ofensivo que, hasta ahora, no han encontrado. Hay que estar en alerta. Mirarnos en el espejo y recordar lo que realmente fuimos en el inicio de temporada. Ser un equipo sólido, valiente y que transmitía a la gente y tener esa crueldad competitiva. Centrarnos porque ciertos aspectos que vimos en la primera parte del anterior partido no nos reflejan. Vamos con los pies en el suelo, pero si vamos al límite y competimos todos desde el primero al último minuto, lo haremos bien”.

Exigencia y autocrítica

"No hacemos lo que estamos trabajando. Debemos creer en lo que estamos haciendo. Hay momentos, sobre todo de local, donde los centrales están muy expuestos. Esto nos lleva a tener una concentración máxima. No hemos tenido continuidad ni regularidad en el juego. Siempre tenemos ocasiones pero esa regularidad no. El fútbol es una cuestión de espacios. El otro día, cuando perdíamos balón, no sabíamos tapar esos espacios. No estuvimos bien en el cambio de chip tras pérdida, pero estamos trabajando en ello. Tenemos que recuperar el ir a por el balón cuando perdemos como auténticas bestias”.

Dudas por los resultados

"Lo tenemos que entender. Lo más importante este año es que compitamos muy bien en casa delante de nuestra gente. Recordar cómo ganamos al Atlético B delante de nuestra gente en la última jugada. Eso transmite. Lo que vale es ganar. Hay que confiar. Este escudo pesa y con el escudo no se gana. Tras el Castellón consigues cinco victorias seguidas. También había cosas que no hacíamos bien. Hay que preguntarse el porqué y el cómo. Pero había algo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Estamos en un proceso muy importante pero no nos tiene que servir de excusa. Representamos muchísimo. Podemos perder, pero tenemos que trasmitir otras cosas".

Vestuario

"El grupo está muy unido. Es cierto, eh, que muchas veces los cuerpos técnicos decimos eso de un grupo y lo que hacemos es enmascarar, ustedes lo han podido comprobar durante muchísimo tiempo. Hay mucha gente joven y a veces tenemos que estar con el palo y la zanahoria. Están entregados a la causa. Tenemos que ser gente con muchísima personalidad o inconscientes. Transmitir otra vez humildad, hambre, trabajo en equipo, sentimiento colectivo y luego fundamentos técnico-tácticos. Les he puesto imágenes en bucle en el vestuario de lo que hemos hecho anteriormente para reaccionar”.