"Estamos a muerte con Pellicer", el mensaje sin fisuras del vestuario del Málaga CF

Fueron tímidos y en un grupo reducido, pero por primera vez se escucharon gritos de "Pellicer, dimisión" en las gradas de La Rosaleda. Ocurrió al descanso (0-1) y al final (1-1) del partido del Málaga CF ante el Mérida. El técnico se lo tomó con filosofía y asumió el enfado de la afición. Desde el vestuario, apoyo sin reservas desde dos veteranos y pesos pesados en el equipo, Dioni y David Ferreiro, que comparecieron tras un nuevo empate ante el Mérida.

"No creo que sea el camino cambiar el entrenador. Esto es un barco, si se hunde nos hundimos todos. Vamos todos en el mismo camino y hay que seguir", argumentaba Dioni, mientras que Ferreiro decía que "casi todos los jugadores han participado, todos sumamos, hay una plantilla amplia, nadie se puede quejar de no jugar. Estamos con el mister, estamos muy unidos, hay un gran vestuario, tenemos que seguir así. Estamos a muerte con el mister, estamos todos a muerte, esto es culpa de todos si no conseguimos el objetivo. No hay ninguna duda, estamos a muerte con el mister". Palabras claras desde el vestuario.

El delantero malagueño diseccionaba el partido. "He metido gol pero no ha servido para ganar, que es lo que queríamos. Ellos se han adelantado muy pronto en el marcador y ahí hemos sufrido un poco y después le hemos dado la vuelta. Hemos tenido unas cuantas ocasiones, después salimos en tromba pero no bastó. Queremos que pasen cosas buenas y positivas, trabajamos para ello. Las cosas no salen. Ellos te meten el 0-1 en el minuto 3. Los equipos se meten atrás y es difícil meterles mano, más aún con un gol en contra. Hay que ser positivos, hay que darle la vuelta a los malos resultados. Con trabajo estoy totalmente convencido de que va a llegar", decía el del Puerto de la Torre, que admitía que "he pasado un tiempo malo después del golpe, me ha costado arrancar. Tuve la oportunidad de ser titular, he fallado una en la primera mitad que debía haber metido. En la segunda estaba en el área y la metí. Es importante marcar para un delantero".

"Todo se arregla ganando, desde la semana que viene en San Fernando. El partido no ha transmitido para bien y la gente es verdad que la primera jugada es un córner, nos meten en el minuto 4... Es normal que entren dudas. Se arregla ganando el siguiente partido. El Málaga tiene presión, pero bendita presión jugar ante tanta gente. Fuera de casa también va mucha gente. Es un momento que nos va a exigir de piernas, de estar mentalmente fuertes. El final de temporada es duro. Cuanto antes sea matemático el play off pues mejor para pensar en ello", cerraba su análisis.

Ferreiro, por su parte, decía que "era un día para dar alegría a la afición, para tener esa unión todos juntos. Nos costó, salimos y nos encontramos un gol en contra. Llevamos el peso, creamos ocasiones pero no llegó la victoria. Cuesta, los otros equipos se encierran y es difícil. Los equipos saben cómo atacamos y creamos peligro, pero no concretamos. Nos esperan y nos hacen daño. Saben cómo nos exponemos y trabajan. Si con 10 ocasiones no nos da, habrá que crear 20 en cada partido. Habrá que crear situaciones y mirar para adelante", señalaba el extremo, que acerca de las dificultades para marcar decía que "la respuesta no puedo darla. Queremos marcar goles como el que más, probamos pocas veces desde fuera del área, a veces pecamos de mucho llegar a línea de fondo y dar el pase atrás. Igual tenemos que lanzar más. El gol es lo que cuenta, si los equipos se adelantan va a ser complicado. Lo principal es marcar en los primeros 10-15 minutos y ya llevamos el partido a nuestro terreno, pero nos está costando en este tramo de la temporada".

"Quiero ser un jugador que ayude al equipo a crecer y sumar minutos. Los anteriores partidos me tocó salir del banquillo y contra el Atlético no jugar. El otro día generé ocasiones, un larguero... Estamos para ayudar, hay una plantilla muy amplia y lo que busca el mister es tener a todos los jugadores disponibles porque todos van a ser importante en el play off", cerraba sobre su papel en el equipo.