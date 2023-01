Pepe Mel: "Aún sacando al equipo de abajo seguiríamos en deuda con esta afición"

Después del baño de masas recibido en el entrenamiento de puertas abiertas, tocó volver a la normalidad. Pepe Mel dejó claro que las sensaciones son bastante buenas y se va por buen camino para conseguir el objetivo: "Nosotros nos quedamos con la sensación del ultimo partido contra el Alavés. Estuvimos bien y conseguimos los tres puntos, es una forma de seguir avanzando. Además es un partido donde se puede conseguir la segunda victoria consecutiva y pasaríamos al siguiente digito, 20 puntos, aunque todos los partidos de esta segunda vuelta son vitales".

Eso sí, el técnico madrileño no vio con buenos ojos el parón navideño, aunque lo aprovechó para salir reforzado: "Hemos tenido dos etapas de entrenamiento, la doble sesión el día 29 y después los de la vuelta en este año. Hemos intentado recargar pilas y recalcar conceptos que hicimos bien en las ultimas semanas. El parón no nos venia bien pero nos ha servido para enlazar cosas buenas". Por eso, desea que el equipo de un salto de calidad en el regreso liguero: "Espero que sea una continuación de lo que ocurrió ante el Alavés. Espero esa continuidad y que sea todo diferente a lo vivido este año. Espero que el 2023 sea muy bueno".

Este sábado será un encuentro diferente para el míster blanquiazul, ya que fue expulsado en el duelo ante el Alavés, que será sustituido en el banquillo de forma momentánea por Nacho Pérez: "Hemos hecho bastantes bromas entre nosotros. Insisto y se ve en la tele que lo único que le digo al jugador es que es la cuarta falta que hace y me retiro, el que aparece es Nacho y me expulsan a mí. Lo va a hacer bien, tengo el 100 por 100 de seguridad en él y se que los jugadores confían en él".

Por último, no quiso olvidarse de la afición, como siempre le dedicó unas palabras: "Os lo dije un día, lo hable con los jugadores, tienen mucha suerte de estar en esta ciudad y en este equipo. En otros lugares no ocurre, debemos sacar al club de la situación que está y aún así seguiríamos en deuda por todo lo que nos dan". Incluso añadió que si los aficionados no hubiesen respondido al entrenamiento de puertas abiertas hubiera sido duro para ellos: "Un palo para el club y los futbolistas, esto significa que estamos en deuda. Darle las gracias, tantos niños con la ilusión de ver a los jugadores de su ciudad".