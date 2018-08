Póker de goles en el primer Costa del Sol del Femenino

La tarde no pudo ir mejor en Torremolinos. Gran trabajo del Femenino ayer en El Pozuelo que añade un título nuevo a sus vitrinas. Y este es especial. Era la primera edición del Trofeo Costa del Sol para el Málaga Femenino. A las de Antonio Contreras les salió todo. Con un esquema de juego de 4-4-2, las jugadoras pasaron por encima del Benfica como si fuera una apisonadora.

Poco después de que la colegiada del encuentro diera el pitido para el comienzo del choque, la delantera María Ruiz ya había estrenado el marcador. Cuatro minutos le bastó al Málaga que no dejaba de llegar, a veces con mucha facilidad, a la portería que defendía Francisca. Tres goles más se iban a ver en la primera parte del encuentro. El segundo de ellos fue obra de la delantera Celia Ruano, que batía a la portero con una vaselina. No quiso faltar a la fiesta Natalia, que firmó el tercero tras un gran pase de Adriana. La centrocampista, aun así, se mostró enfadada tras no poder rematar de primeras.

El último gol de la tarde también vino de las botas de Celia, aprovechando un pase de María Ruiz y firmando el póker de goles. Fue un partido sin mucha dificultad para las féminas ya que se jugó en su mayoría en el área de las portuguesas. El Benfica propuso muy poco y se mostraron débiles ante las numerosas ocasiones de las blanquiazules.

Finalizado el amistoso, las goleadoras María Ruiz y Celia Ruano atendieron a los medios. María habló de las sensaciones del equipo y del partido: "El equipo ha trabajado mucho. Todas tienen una gran experiencia y aportan mucha calidad". Además, la malagueña también habló de su compañera Celia: "Tener a Celia es un portento muy importante. En Segunda marcó 77 goles".

Por su parte, la bigoleadora de la tarde, Celia Ruano, se mostró agradecida al Málaga y contenta por los goles de ayer. También habló del equipo y del primer encuentro liguero ante el Atlético de Madrid: "Todavía nos estamos conociendo pero estamos haciendo un gran grupo. Firmo la victoria ante el Atleti".