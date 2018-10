El efecto Manolo Sanlúcar

“Esta ilusión que yo tengo se la tengo que transmitir a ellos y no voy a permitir que nadie tenga menos de la que yo traigo”, decía Manolo Sanlúcartras su primer entrenamiento al mando del Atlético Malagueño el pasado miércoles. El gaditano llega tras el cese de Julio César DelyValdés, tras ocho jornadas consecutivas cayendo derrotado y sin dar atisbo de cambios. Esto última será precisamente lo que quiere mostrar el nuevo entrenador del filial blanquiazul mañana ante el Jumilla en el los campos de la Federación (12:00).

No es sencillo revertir la situación que ha llevado al Atlético Malagueño a ser el farolillo rojo de la categoría. La Segunda División B es exigente y ha mostrado su rudeza a los canteranos blanquiazules en estos primeros meses de competición. Los cero puntos que aparecen en la clasificación no son más que el reflejo a un pobre rendimiento. En las primeras ocho jornadas ha faltado esa solidez que sí mostró el equipo en el play off de ascenso a la categoría, una preocupante capacidad para generar ocasiones y una seria falta de concentración a medida que se agotan los minutos de cada encuentro. Es el cuadro médico que presenta un Atlético Malagueño con nuevo profesional de cabecera, Sanlúcar.

Las piezas que tendrá el gaditano son exactamente las mismas que tuvo hasta el momento Dely Valdés, esas que no han sido ensambladas hasta el momento, pero que individualmente siempre han demostrado tener detalles por los que confiar en ellas. Con el cambio de entrenador la responsabilidad recae ahora en los jugadores, son el siguiente eslabón a juicio.

El Jumilla llega a Málaga tras una dinámica ascendente, dos triunfos y un empate son sus últimos tres partidos, con 12 puntos en su casillero en una cómoda novena posición. Cabe destacar la curiosidad del conjunto murciano, con un joven publicista chino al frente del equipo, Li Xiang; con LeonelPontes en el banquillo y con una colaboración deportiva con el Wolverhampton que le reporta varias cesiones.