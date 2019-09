La Rosaleda reclama fútbol, prácticamente lo necesita. Son malas semanas para el aficionado blanquiazul, para el abonado acérrimo del club de Martiricos. El runrún institucional y los problemas económicos son ya parte de la jerga malaguista estos días. Es por ello que se reclame fútbol, se necesita de hecho. Es lo que le queda al hincha tras un verano turbulento y un mar de dudas en el horizonte con la entidad y su propiedad. Le toca al Málaga de Víctor Sánchez del Amo vestirse de corto y saltar al césped este mediodía en el templo blanquiazul.

Se buscan puntos. Incidía en varias ocasiones el técnico malaguista horas antes del encuentro que le daba mayor importancia al carácter competitivo de su equipo tras estas siete primeras jornadas que los seis puntos que acumulaban los suyos en su casillero tras un triunfo, tres empates y tres derrotas. No es buen un registro, es un mal comienzo en lo numérico. Las sensaciones, hasta el día de hoy, no dan puntos, y es precisamente eso lo que necesita el equipo para comenzar a alzar el vuelo esta temporada. Desde el duelo en El Sardinero de mediados de agosto (0-1), el Málaga no es capaz de finalizar el encuentro con el marcador a favor. Casi mes y medio sin vencer.

Gol, gol es lo que le falta a este Málaga que como decía su técnico, tiene maneras. Su equipo es competitivo, trabajador y sacrificado. Es algo que se ha ido viendo en las últimas semanas pero lo detalles lo son todo. La falta de puntería ha sido un lastre en los últimos envites, se generan ocasiones pero no se materializan y eso en esta categoría penaliza siempre. Y así ha sido.

En Sadiku, que volverá a ser titular mañana, están depositadas una gran parte de las esperanzas del gol de este equipo. En él y en el capitán, Adrián. Son los dos jugadores con mayor presencia en el área de la plantilla. La del madrileño lo atesoran sus dos goles y el puñado del pasado curso. Este año ha dado otro paso más al frente. Con el albanés hay notable optimismo. Pese a sumar solo un gol en estos cuatro primeros encuentros, ha tenido ocasiones en el área, aunque no con demasiado acierto.

Con esas dos piezas claras y la recuperación de Juankar durante la semana tras el golpe recibido ante el Albacete, Víctor podría repetir el once que plasmó en el Carlos Belmonte la pasada semana. Quizá la pieza con más opciones de ser modificada es la de Luis Muñoz. El técnico le probó como mediocentro y el canterano malagueño respondió con un buen partido. Gustó, pero son muchas las alternativas que baraja el cuerpo técnico.

En frente estará un Sporting agitado también por un inicio liguero con similares dudas. Des principios de septiembre llevan sin ganar los rojiblancos (2-0 en El Molinón ante el Albacete). Lo demás, cuatro empates y dos derrotas. Resultados cortos en las que los puntos se han ido por detalles. Mismo guión que se trabaja en Málaga. Las sensaciones también son favorables para José Alberto, discutido estos días en Gijón. Ya avisó Víctor en rueda de prensa de la movilidad en la punta de ataque del serbio Durdevic. Luis y Mikel deberán andar con ojo.