Ramón Enríquez, de "fichaje de enero" a refuerzo de fin de curso

Durante unos meses, una de las frases más repetidas por Loren Juarros fue que Haitam y Ramón iban a ser los mejores fichajes de invierno. En el caso del primero, regresó con brío y acierto, pero volvió a caer lesionado de gravedad. En el caso del centrocampista de Órgiva, su periodo de inactividad se prolonga ya por espacio de más de nueve meses. A finales de 2023 parecía que podría ver la luz, pero se rompió de nuevo. El director deportivo espera que todavía le dé tiempo a aportar algo antes de que concluya esta campaña 2023/24.

"La situación es que la lesión es comprometida y difícil, con una decisión que es importante, que era operar o no operar. Estamos pensando que esta va a ser la buena. Las sensaciones son buenas. Desde el club, y atendiendo a la dificultad de su lesión, somos medianamente optimistas para que pueda aportarnos a final de campeonato. ¿Garantías? Han sido pocas hasta ahora. No cayó de la misma lesión, sino situaciones paralelas y consecuencias, pues ha ido encadenándolas. La cicatriz está perfectamente cerrada y la situación era que el músculo podía resentirse un poco por otras zonas. Somos optimistas para que pueda aportar a final de campeonato", sostuvo Juarros ante los medios durante su comparecencia de final de mercado.

Futuro de Ramón Enríquez

Con respecto a los tres jugadores, el capitán y dos canteranos más veteranos como el central y el mediocentro especificó Juarros: "Y hay casos como Juande, Genaro o Ramón, que también hemos hablado, que dependerá de la categoría donde estemos y los parámetros en que nos movamos. Queremos trabajar desde ya mismo pero ya tenemos una base de antes".

La salida de Bilal

"A principio de temporada queríamos apostar y dar margen a jugadores de La Academia, a ver si éramos capaces de recuperarles y encontrar el mejor rendimiento. Se evidencia que Loren no ha sido determinante, más esa búsqueda de salida; y con Bilal no tenemos un problema, creo que jugó dos partidos y fue un rendimiento satisfactorio. Pero el entrenador no le veía en el día a día para pelear con Jokin. La decisión fue clara, consensuada, como en todos los ámbitos", contaba el director deportivo, el gran valedor de Bilal pese a que sabía que no entraba en los planes de Sergio Pellicer.