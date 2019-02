El sustituto de Blanco Leschuk, a debate

El Málaga llegará al campo del Rayo Majadahonda sin dos de sus titulares. Especialmente sensible es la baja de Blanco Leschuk. El argentino cumplirá sanción esta jornada y deja huérfano el once de Muñiz. El punta había participado en todos los encuentros. Seleznov y Jack Harper son los dos grandes candidatos a entrar en el once titular en punta.

“Todas las bajas que hay son importantes siempre. Cuando traemos jugadores para reforzar, siempre pensamos en corregir situaciones de este tipo, sobre todo, en puestos que no tengamos muy cubiertos con la cantera. Ahora, en lugar de Blanco tenemos a Harper y Seleznov. También hay jugadores de banda que pueden funcionar en punta o de segundo punta. Tenemos que intentar que esa baja no la acuse el equipo y se note lo menos posible”, sostuvo Muñiz, que trata de restar importancia a la ausencia de Blanco Leschuk.

Sin Keidi Bare también es posible que Muñiz altere la idea que utilizó ante Almería y Las Palmas. Pero no adelanta mucho, sólo aclara que se debate entre las dos opciones: “Habrá que ver cómo llegan mañana los jugadores. Es una situación diferente a lo que encontramos en otros partidos. Tenemos que ser conscientes del rival y lo que nos va a exigir. En cuanto al planteamiento, tenemos varios dibujos en mente y tendremos que ir variándolos y dominarlos todos independientemente de cómo se decida jugar. Tendríamos que modificar alguna posición para poder salir con dos puntas y cubrir bien los activos con los que no podremos contar”.