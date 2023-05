José María Muñoz: "Soy el principal responsable"

José María Muñoz se sentó en la palestra tras consumarse el descenso del Málaga, una rueda de prensa bastante esperada por parte de la afición y donde la actual cabeza visible de la entidad de Martiricos aceptó la responsabilidad de lo ocurrido: "Pido disculpas porque soy el principal responsable, la planificación ha sido un desastre y los jugadores no han estado a la altura que esperábamos. No nos hemos rodeado bien en la estructura deportiva". En todo momento, se mostró crítico con la parte que le corresponde: "Debía haber tenido de la información en el momento correcto, pero la recibí bastante tarde. Había grandes jugadores, pero sólo durante dos meses hubo equipo y se creyó en la permanencia. Fue cuando todo el mundo decidió remar en el mismo sentido. Si el Málaga descendía el año pasado, existía viabilidad y esa información la hemos tratado desde que el escenario se puso oscuro".

Aunque, confesó que no se plantea dimitir como Administrador Judicial: "Mientras tenga el apoyo señorial voy a seguir en el cargo. No tengo ningún interés, ni político, ni institucional, ni ambición de este tipo. Llevo 35 años con mi despacho y he sido muy feliz, sigo levantándome cada día con la misma ilusión. Puedo dimitir, pero mientras tenga apoyo no voy a hacerlo". Eso sí, adelantó que habrá cambios, pero de momento aplaza a la siguiente semana las novedades. En dicha cita desvelará los nombres que no quiso dar en esta: "No hace falta que diga que habrá una reestructuración importante. Es más, aunque nos hubiéramos mantenido en Segunda División se preveía hacer. Sin embargo, ahora va a ser más importante. La única opción de salir de aquí es estar unidos".

José María reiteró, a lo largo de las más de dos horas de comparecencia, que conocía su error: "Lo que no ha funcionado ha sido la parcela deportiva, es decir, todo lo que rodea al primer equipo. Esa parcela no ha funcionado y por eso estamos en Primera RFEF. Hubo otras circunstancias que no nos favorecieron, sí, pero hemos descendido por méritos propios. Que haya un error un día en un tweet no incide en el día a día del club". Aunque recordó que en verano la película era totalmente distinta: "En agosto todos pensábamos que había buenos jugadores, pero en realidad no había equipo. La mayor autocrítica que puedo hacer es no haber estado más cerca y haber ido antes a por Kike Pérez".

Si algo dejó claro el Administrador Judicial es que él también sufrirá las consecuencias de este descenso: "Mi retribución no es mía, es del despacho. No voy a trabajar menos, seguramente sea más, pero voy a dar ejemplo y habrá una reducción e mis honorarios. La propuesta ya está presentada a su señoría". También, aprovechó para recordar cuál era su labor: "Me nombraron para que gestionase esta entidad y reestructurar al club. El club ha descendido, sí. Era el cuarto o quinto presupuesto de la categoría, pero esto es fútbol. No por tener un mayor presupuesto no vas a descender. Hemos estado dos años al borde de la desaparición. El valor del Málaga en el 2020 era muy pequeño y el riesgo de desaparición nos acompañó durante dos años, ahora no está. He intentado ser lo menos catastrofista y mantener la calma ante todos".

Teniendo en cuenta toda la situación, José María no se escondió y admitió que entiende todas las críticas que están llegando desde distintos puntos a través de distintos comunicados: "Es normal que todos estén dolidos. Se creó una falsa esperanza con que había un gran equipo para playoff o ascenso directo. Eso lo llegué a oír y leer yo mismo. La frustración es muy grande". Es más, fue sincero y admitió que él hubiera participado en la protesta que se organizó en la previa ante el Mirandés: "Tengo que ser lo más objetivo posible y reconozco que como malagueño y malaguista habría estado en la manifestación, sino estuviera aquí".

No faltó tampoco el tema de otro posible ERE, el cual sería el tercero del club malacitano: "Es un proceso de reestructuración, si se inicia un ERE no depende de nosotros. Cuando este se termine, se verá que personas hay en el club, pero mientras no se haga no se pueden aventurar plazos. De momento, todo el mundo debe seguir trabajando igual". Además, confesó que no siente que haya sido un fracaso su labor: "Es doloroso, horroroso, un desastre, pero para mí fracaso es otra cosa. Lo veo un adjetivo muy gordo, aunque es mi opinión. El ERE es una opción de reestructuración más. Por desgracia, no tenía que mantener al mismo número de trabajadores, sino a los trabajadores".

Por último, habló sobre Manolo Gaspar: "Se quería ir en noviembre, pero tenía tres jugadores apalabrados que para el entrenador de ese momento eran importantes. Por eso, no me pareció correcto que se fuera estando tan cerca el mercado de fichajes".