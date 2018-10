Referentes y revelaciones

Un viernes cercano al ecuador de octubre no es fecha para definir, pero sí se puede decir que las cartas están puestas sobre la mesa. Tras sacar un punto -que hasta pudo ser más- en un campo maldito como Riazor, el Málaga sigue siendo el rival a batir. 19 puntos, seis victorias, un empate y solo una derrota. 10 goles a favor, sacando el máximo rendimiento a cada tanto, tres en contra. Y ser el enemigo público número uno de la categoría es lo que tiene: cada jornada es un ejercicio de resistencia. Dice alguna mala lengua que los rivales que tuvo el equipo de Muñiz no fueron de entidad, pero ha salido casi ileso de retos duros. Mantiene liderato, aunque ya está al alcance del Granada, y hoy se mide a otro tremendo como es el que presenta el Albacete (16:00, LaLiga123 TV), revelación y casa de conocidos.

Se tienen cosas en común con el conjunto manchego. Desde el corazón partío de Basti, el paso de un Edu Ramos más maduro, el mejor año de Héctor Hernández en Segunda B o la reciente cesión de Cifu. Esta supuso precisamente un acercamiento a la propiedad del Albacete, con la que hubo tiranteces lógicas: allí intervino Moayad Shatat, contra el que hasta hace unos meses tenía Al-Thani interpuesta una querella, para que hoy presida la entidad Georges Kabchi, hermano de Edmundo, a quien recurriera el club durante la gestión de Vicente Casado y que acabó comprando parte de los Castillejo, Darder y Camacho. Y entretanto, en la dirección general el malagueño Víctor Varela, hombre para todo hace unos años en la entidad costasoleña. No se le olvida a alguno su consultorio tuitero nocturno en el verano pre Champions, en su etapa como director de comunicación.

No solo comparten para bien o para mal fuera del campo, porque dentro el Alba es el único equipo de la categoría junto al Málaga que suma solo una derrota. De hecho, era el único invicto hasta el pasado fin de semana, cuando se dejó esta vitola ante el Oviedo. Por lo pronto mantiene la etiqueta de revelación y está entre los mejores equipos fuera de casa, donde suma siete puntos, mismos números que Oviedo, Granada y el mismo conjunto blanquiazul, solo superados por los ocho del Deportivo. Son los tres empates en casa los que los dejan en séptimo lugar.

Ha armado un buen grupo con lo justo el Albacete y no se maneja mal con la pelota el equipo de Luis Miguel Ramis. Ayer mismo llegó el cuadro manchego a Málaga por carretera y se hospedab en el Hotel NH. Viene con lista de 19, todos los disponibles en un plantel corto y tocado por las lesiones: Erice -cedido al Málaga por el Osasuna unos meses en el año del ascenso-, Susaeta y Acuña causan baja junto al albanés Rey Manaj, único internacional albaceteño.

Pierde entretanto dos jugadores troncales el Málaga como Munir y N'Diaye, que hasta el sábado no juegan con sus selecciones ante Islas Comoras y Sudán respectivamente. Entraron en sus lugares en la convocatoria Andrés Prieto y Boulahroud y es turno de Muñiz decidir quiénes ocupan el puesto definitivo en el once. Kieszek, para eso se le fichó, estará en la portería. Mientras, Lacen y el marroquí se pelean por el sitio en el doble pivote junto a Adrián González. El franco argelino le ganó la partida en las dos ocasiones anteriores, ante el Tenerife en Liga y el Almería en Copa, aunque en este último la actuación del veterano medio centro fue más discreta. Por cierto, repite de aquella ocasión el árbitro Aitor Gorostegui Fernández-Ortega. Y no tuvo su mejor día en La Rosaleda con aquel penalti inexistente a Hicham y el dudoso de Abqar sobre Sekou.

Siguen fuera Renato y Juankar, así que otra cuestión es si habrá continuidad en las bandas. Parece segura la de Ontiveros, pero el partido de Juanpi en Riazor podría abrir la puerta a Pacheco, dosificado por el técnico -solo ha sido titular en Almería y Las Palmas- con una lesión de por medio. Ganar hoy es otro impulso y un paso menos en el maratón que corre el Málaga, aún rival a batir.