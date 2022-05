Reflexión y a pensar en el Málaga CF 2022/2023

Queda una jornada para finalizar la temporada 2021/2022, pero el Málaga CF 2022/2023 no tiene tiempo que perder. Después de un ejercicio decepcionante, toca reflexionar y sacar conclusiones. Se han hecho muchas cosas mal en todas las áreas, pero es la deportiva, como siempre, la que acapara la mayor atención. La transformación tendrá que ser importante, con un cambio radical en la fisionomía de la plantilla.

Manolo Gaspar asume que ha cometido errores en la planificación pero también cree saber como no volver a caer en ellos. Tendrá que apoyarse en Pablo Guede, un entrenador que ha caído de pie en Martiricos y que será el encargado de continuar al frente del banquillo. Su diagnóstico de estas últimas semanas de competición resulta fundamental.

El último partido ha causado una gran decepción general en el Málaga. El entrenador y también los capitanes lo hicieron visible tras perder con el Burgos. Quedan pocos días de trabajo y ya no está en juego la supervivencia, pero queda una semana de trabajo y un partido en el que no se puede arrastrar el escudo. Menos aún después de pasar de aspirante a play off a candidato al descenso.