Las virtudes únicas de Aarón Ochoa, Cordero, Izán Merino y Moussa

En este Málaga hay un núcleo importante de canteranos extremadamente jóvenes que están mostrando un nivel altísimo. Nadie los conoce mejor que Juanfran Funes, por cuyas manos han pasado todos. El entrenador del Atlético Malagueño destacó sus virtudes principales a su paso por Área Malaguista, de 101TV.

“Antoñito tiene un idilio con el gol enorme. Su cuarto partido y seis goles. Los va haciendo de dos en dos. Ya hemos visto el talento que tiene, se encuentra muy a gusto y estamos aprovechando los minutos que tiene. En plan broma le dije que había jugado 90 minutos con España, ‘diez minutillos tendrás, ¿no?’. ‘¿Diez minutillos, míster?’, me respondió y le contesté: ‘Vamos, entra’. Está teniendo una actitud encomiable”, empezaba Funes después del doblete del canterano en el campo del Almería B.

“En algún momento todos los canteranos que están ahora en el primer equipo han pasado por nuestras manos. Los conocemos perfectamente. Cuantos más jóvenes son los que suben al primer equipo, pues va sucediendo una cadena. La edad ha ido bajando en estos años. Y ya no es que sean juveniles, es no son ni de tercer año. Ochoa con 16 años, Cordero, Izan, Santaella, Samuel, 17. Tienen el talento que es lo más importante. Eso y las ganas. Están funcionando muy bien", contó el técnico del rejuvenecido filial blanquiazul.

La evolución es Ochoa, Cordero e Izan Merino ya no es una cuestión de tiempo sino de la suma de momentos. "Más que faltar un año, dos o tres, es acumular vivencias. Ellos cuantas más acumulen, a la hora de competir eso les va a hacer mucho mejores. Hay jugadores que llegan con más de 100 partidos en senior, como decía de Murillo. Le toca a empezar a jugar con el primer equipo con un bagaje ya de casi 100 partidos con los mayores. Eso se nota. En el caso de ellos les puede venir bien. Es fascinante ver cómo se transforman niños tan jóvenes. Un chico tan joven que es capaz de llevar una línea de mejora buena, termina siendo exponencialmente un futbolista mucho más importante en el paso de meses. ¡Cómo cambian en meses! Les está tocando vivir esto muy pronto y probablemente, si no de forma inmediata, en años venideros esta experiencia les está dando un valor impresionante”, argumentó.

Tras su buen desempeño contra el Castellón, también opinó acerca de Moussa Diarra: “Su físico es impresionante, desde el primer día se vio. Quizás fue una de las cosas por las que se quedó. No fue fácil para él, no hablaba español, le era difícil comunicarse con sus compañeros. Hizo un esfuerzo muy grande por hablar el idioma. Yo creo que es un chico muy educado que tiene muy claro lo que quiere hacer y ojalá le vaya bien porque a la vista está que cualidades tiene”.

Izan Merino

“Son muchas las virtudes que se le resaltan a Izan, probablemente la madurez sea una de las más importantes. Izan ha sido capitán en los equipos del Málaga muchos años atrás porque tiene esa capacidad de liderazgo. Sólo fijarse en la falta del córner, que el otro se lleva el balón, cómo le recrimina. Con 17 años y le está recriminando algo a un tío de casi 30 años. Y se le encara y tiene esa actitud. Se va en busca del árbitro y también le recrimina algo. Esa personalidad la tiene. Con está con España por gusto, no es sólo esa personalidad, tiene también mucho fútbol. Es capaz de leer todo lo que va a pasar un poco antes que los demás. Y eso al final, aunque físicamente no sea quizás tan rápido, eso le hace ser muy rápido en el juego”, desarrolló sobre el malagueño.

Aarón Ochoa

La personalidad del hispanoirlandés de 16 años es tremenda. A Funes no le sorprende: “Estaba viendo un partido con Loren del juvenil en Granada y una de las cosas que nos sorprendió es cómo en una de las acciones el central que podía medir casi dos metros, se fue de él una vez, dos veces… lo tiró al suelo, lo pisa y los ves levantarse. Y yo pensando: ¿Qué quiere, pegarle? Y el árbitro amonesta a Ochoa. Porque fue el que recriminó que le habían pegado dos o tres fuertes. Tiene esa personalidad. A lo mejor es la creatividad y la calidad lo que lo diferencia de los demás, pero a ese chaval quizás también lo que lo hace distinto es cómo compite, cómo es capaz de no arrugarse, de crecerse. Porque a Ochoa cuanto más le dan, más lo intenta. Y a un jugador de talento muchas veces cuesta verle eso. Sin embargo, él, en eso es diferente. Con nosotros lleva tres tarjetas amarillas y han sido todas por apretar, y te llama la atención porque ese perfil de jugador talentoso no debería verse expuesto a ese tipo de cosas. No rehúye de eso y le hace ser un futbolista muy interesante”.