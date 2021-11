La Rosaleda resiste (1-0)

Se trata de ganar y el Málaga doblegó al Tenerife. Sufrió para aguantar el marcador ante un rival que es aspirante serio a estar a final de temporada entre los seis primeros. Pero los blanquiazules también. Aunque parezca que van con la gasolina y las ideas justas algunas veces, en La Rosaleda termina cumpliendo. Y si lo de fuera es por sus propios complejos, no se le puede restar ni un ápice de mérito. Jornada 16 y 23 puntos. A tres del corte y con ganas de ver qué sucede el sábado con el comodín de volver a jugar ante sus ruidosos fieles, que son la mitad de 30.000 y suenan como el doble. Martiricos resiste. Eso sí, no puede caer en la autocomplacencia porque está a un pellizco del destino de perder el paso el equipo del Guadalmedina.

Prometía el Málaga una de sus noches estelares como local con el aviso a los dos minutos de partido que incluía un gol anulado a Javi Jiménez por fuera de juego previo de Jozabed en un balón que le llegó rebotado de un defensa. La norma es flexible. El Tenerife, lejos de achicarse, le puso picante al partido. Mucha movilidad y búsqueda casi continua de los centros laterales, donde la cicatriz sigue abierta jornada sí, jornada también.

Se mascó el gol chicharrero hasta poco antes del cuarto de hora, cuando el Málaga se sacudió al Tenerife con una acción de Brandon Thomas, que sacó petróleo cuando iba camino de chocar contra un muro. El penalti lo autorizó el VAR. El contacto pareció leve y además en la misma línea. El árbitro hizo caso omiso a las protestas tinerfeñas que más que negar la falta querían que la sacase fuera. El punta, esta vez con la capa de extremo zurdo, ejecutó con serenidad y fuerza.

A pesar de la ventaja, el Málaga tardó en gobernar un partido que el Tenerife le estaba haciendo muy incómodo. Hasta que por fin logró hilvanar jugadas largas, pacientes. Puso al Tenerife en guardia y a perseguir algunas sombras. Jozabed cada vez aparecía más y eso sólo podía suponer beneficios.

Compensó, en el segundo tramo de la primera parte, el Málaga el número de acercamientos y llegadas. Pudo hasta marcharse con algún tanto más. Javi Jiménez tiene un lanzamiento de banda que nada tiene que envidiar al de Luis Hernández. Dos saques casi seguidos en la prolongación que se le atragantaron a Juan Soriano (como malaguista tuvo algunas de esas).

El Tenerife trató tras la reanudación volver a intimidar al Málaga con la misma fórmula. Anduvo cerca en el 53’ tras un centro de Moore que Elady no controló bien. Después, los blanquiazules se mostraron más firmes y Peybernes y Juande redujeron el impacto de cada centro.

El Málaga, entero, jugó posesiones más largas y tenía cierto control de la escena. No absoluto, pero sí transitaba por un camino que le resultaba cómodo. Aun así, tampoco lo tradujo en grandes ocasiones.José Alberto metió a Ramón por un extenuado Jozabed para tener más balón y antes del 80’ proyectó un doble cambio en ataque. Roberto Fernández –es tremendo el trabajo que realiza y la madurez que muestra– y Paulino por Kevin y Sekou. En el 87’, Antoñín ocupó el sitio de Brandon, que derrochó sudor. Y justó a la siguiente acción Mollejo congeló el tiempo con un disparo forzado que lamió el poste.

Una salida en falso de Dani Martín casi cuesta al triunfo al Málaga, que estaba sufriendo con los centros del Tenerife. El portero no está fino. No domina el área y no transmite seguridad. Peybernes pidió el cambio pero José Alberto no tenía más ventanas. Y encima el árbitro añadió un minuto más. El equipo de Ramis lo intentó con ahínco sin conseguir derribar a los malacitanos, que en casa no pierden compás y están de lleno en la pelea.