Roberto también será baja en el Málaga CF - Ibiza

Fue un alarde de optimismo por parte del Málaga comunicar que Roberto Fernández podría tener opciones de llegar al partido contra la UD Ibiza. El delantero cordobés, máximo goleador blanquiazul en esta temporada, se pierde una de las citas más importantes del año. Este miércoles 28 de febrero no se ha ejercitado con sus compañeros y desde Martiricos confirman a este media que es baja el domingo y posiblemente también lo sea en la jornada posterior en la que se rinde visita al Atlético Sanluqueño.

"Las pruebas diagnósticas acaban de reflejar que Roberto sufre un edema a nivel distal en psoas iliaco derecho. Queda pendiente de evolución", fue el primer parte sobre el delantero unas horas después de haber quitado importancia a una sobrecarga que le impidió entrenarse en la sesión del día 22 de febrero. "Precaución". También entonces se comentó que aunque se perdía el partido en el campo del Alcoyano, contaba con alguna opción de vestirse de corto en La Rosaleda contra el Ibiza.

No, la realidad es que Roberto necesita reposar y recuperarse y en el club se entiende que lo mejor es proteger al jugador lo máximo posible durante estos días para evitar que su lesión se agrave y pueda llevarle a perderse algo más que dos, tres o cuatro partidos. Ya antes de lesionarse venía avisando Pellicer del desgaste que estaba sufriendo el joven pichichi malaguista, incluso trató de darle cierto descanso en citas recientes (ante Recreativo Granada o Atlético Baleares especialmente). También dio un susto en el segundo tiempo contra el Recreativo de Huelva que encogió los corazones de La Rosaleda. Pudo continuar, no obstante y el entrenador no le sentó hasta el minuto 88.

El delantero de Puente Genil ha participado en 24 encuentros ligueros hasta el momento, en 23 ha sido titular. También jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad en la Copa del Rey en La Rosaleda. Hasta la fecha ha firmado once tantos (uno de penalti, en Mérida), lo que le convierte en el pichichi malaguista.

El futuro de Roberto

"Con el rendimiento que está dando no es fácil plantear una renovación con las situaciones que tiene. Lo vivimos en junio y lo vivimos en enero. Tiene un año más de contrato con el club. Tenemos asegurada su continuidad en caso de que no seamos capaces de renovar su contrato. Luego hay muchas circunstancias y en función de la situación del equipo el año que viene, algunas situaciones concretas posibilitarán más su continuidad que otras. Es un jugador de valor, está demostrando las capacidades que tiene y los equipos se están fijando en ello. El club tiene las líneas muy marcadas y la predisposición a hablar con sus representantes y a ver en lo que derivan las cosas. Si nosotros pudiésemos renovar a Roberto, lo renovaríamos mañana. Los parámetros a los que hay que llegar, con las opciones que tiene de fuera, hay que analizarlo bien. Por parte del club no habría ningún problema en renovarlo", decía Loren Juarros acerca de la renovación de Roberto.